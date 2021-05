Les légendes de la WWE et leurs filles prêtes à prendre le relais

Il n’y a qu’une poignée de superstars de deuxième et troisième génération dans le monde de la lutte aujourd’hui.



The Rock a été la toute première superstar de troisième génération à la WWE et il s’en est bien sorti, n’est-ce pas ?

The Rock s’appelait à l’origine Rocky Maivia pour rendre hommage à son héritage dans la lutte

D’autres comme Randy Orton, Cody Rhodes, Eddie Guerrero, Owen et Bret Hart sont d’excellents exemples de lutteurs de la prochaine génération qui atteignent le sommet de l’industrie. La seule chose qu’ils ont en commun, c’est qu’ils sont tous des hommes.

De ce côté du millénaire, cependant, les choses ont commencé à changer.

Il existe maintenant un certain nombre de légendes dont les filles ont suivi leurs traces et ont fait des vagues dans le monde de la lutte.

Certains sont déjà au sommet de la montagne, tandis que d’autres commencent tout juste leur voyage.

Charlotte Flair (fille de Ric Flair)

Waouh ! Le Nature Boy Ric Flair est 16 fois champion du monde et pratiquement un mort-cert sur le mont de n’importe qui. Rushmore.

Eh bien, sa fille Charlotte est déjà 12 fois championne du monde à la WWE et a été l’une des femmes du tout premier événement principal féminin de WrestleMania.

Charlotte est indéniablement l’une des meilleures performeuses au monde aujourd’hui, quel que soit le sexe, et au moins aux yeux de la WWE est le porte-drapeau de la division féminine.

La fille de Ric Flair, Charlotte, est l’une des meilleures stars de la WWE

Mya Lesnar (fille de Brock Lesnar)

La Bête incarnée est l’une des plus grandes sensations au box-office de la WWE moderne et a eu une carrière unique en tant que véritable combattant.

Sa fille, Mya Lesnar, a 18 ans et est la sixième meilleure lanceuse de poids de toute l’Amérique.

On dirait qu’elle a hérité des gènes athlétiques bizarres de son père ! Bien qu’on ne sache pas si elle se lancera dans la lutte ou le combat un jour, elle est clairement douée pour l’athlétisme.

Vous pouvez certainement dire que Brock et Mya Lesnar sont liés !

Simone Johnson (fille de The Rock)

Simone Johnson a signalé au WWE Performance Center en 2020, mais une blessure au genou a interrompu ses premiers progrès avec l’entreprise.

Elle n’a pas encore fait ses débuts, mais à seulement 19 ans, elle a beaucoup de temps. Une opération au genou à la fin de l’année dernière l’a tenue à l’écart, mais Simone est maintenant au sommet de ses classes dans de nombreux entraînements et fait une impression dans le gymnase.

Tout comme son père, le 10 fois champion du monde, The Rock. Il est sans doute la plus grande star que l’entreprise ait jamais vue et l’une des personnes les plus célèbres au monde aujourd’hui, point final. Elle a de grosses chaussures à combler sans aucun doute.

The Rock et sa fille, Simone Johnson

Aalyah Gutierrez (fille de Rey Mysterio)

Rey Mysterio est probablement le plus grand voltigeur de l’histoire du catch professionnel, certainement le plus connu.

Il vient de remporter les titres par équipe avec son fils Dominik de 24 ans, mais sa fille de 19 ans Aalyah a également été sur WWE TV.

Bien qu’elle n’ait pas lutté, elle était impliquée dans un angle amoureux avec Murphy. Rey a déclaré à talkSPORT qu’Aalyah avait des études de médecine à terminer, mais qu’elle pourrait bien finir à la WWE.

Rey Mysterio est déjà champion par équipe avec son fils, mais sa fille, Aalyah, a également été à l’écran

Natalya (fille de Jim ‘The Anvil’ Neidhart)

Nattie est l’un des piliers de l’évolution des femmes à la WWE. La Canadienne a fait ses débuts dans l’alignement principal en 2008 et est devenue deux fois championne du monde et est la moitié des championnes actuelles par équipe féminine.

Son père était Jim ‘The Anvil’ Neidhart, membre du Temple de la renommée de la WWE et ancien double champion par équipe avec son oncle, Bret Hart (Neidhart avait épousé la sœur de Bret).

The Anvil est malheureusement décédé en 2018, mais a été intronisé au Temple de la renommée de la WWE un an plus tard, et par sa fille.

Natalya a perdu son père Jim ‘The Anvil’ Neidhart en 2018

Tamina Snuka (fille de Jimmy ‘Superfly’ Snuka)

Tamina a fait ses débuts à la WWE en 2010 et ce n’est que récemment qu’elle a remporté son tout premier titre dans l’entreprise – aux côtés de la star de deuxième génération Natalya en tant que championne par équipe féminine.

Son père est adoré pour son Superfly Splash du haut de la cage du Madison Square Garden contre Don Muraco en 1983.

Snuka a été intronisé dans la classe WWE Hall of Fame en 1996 et Tamina, maintenant âgée de 40 ans, est toujours très active dans l’entreprise.

Jimmy ‘Superfly’ Snuka avec sa fille, Tamina