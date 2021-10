Les légendes de l’USWNT et le monde du sport célèbrent Carli Lloyd pour sa carrière légendaire

Les légendes de l’USWNT ont rendu hommage mardi alors que l’une des leurs, Carli Lloyd, est apparue dans son dernier match international. C’était une victoire 6-0 sur la Corée du Sud, et bien que Lloyd n’ait pas marqué de but, elle l’a décrit à USA TODAY Sports comme « l’une des nuits les plus spéciales que j’aie jamais eues de ma vie ».

Lloyd a eu une carrière bien remplie aux côtés de joueurs légendaires, qui ont exprimé leur gratitude à Lloyd pour tout ce qu’elle avait fait pour l’USWNT et le football américain.

Brandi Chastain a remercié Lloyd « d’avoir partagé votre carrière impeccable pleine de compétences, de désir sans vergogne et de soin pour la crête des États-Unis !

Mia Hamm, qui devance Lloyd sur la liste des meilleurs buteurs de tous les temps, l’a félicitée pour une « carrière historique ».

« Vous avez élevé les normes pour tous », a-t-elle écrit.

Merci @CarliLloyd d’avoir partagé votre carrière impeccable pleine de compétences, de désir sans vergogne et de soin pour la crête des États-Unis ! Regarder humblement une légende faire ses derniers pas sur la meilleure scène, une toile d’herbe verte en peluche. Et mes nièces peuvent être là pour en être témoins. ❤️ 🇺🇸 ⚽️ – Brandi Chastain (@brandichastain) 27 octobre 2021

Félicitations @CarliLloyd pour une carrière historique ! Vous avez élevé les normes pour tous. Profitez de la nuit, embrassez l’amour et merci pour tout ce que vous avez donné au jeu. – Mia Hamm (@MiaHamm) 26 octobre 2021

Kristine Lilly a partagé un retour avec Lloyd et Megan Rapinoe, félicitant Lloyd pour « une belle carrière ».

@CarliLloyd félicitations pour une belle carrière ! Profite de la nuit! C’est parti pour le prochain chapitre ! @USWNT #souvenirs #équipe #lockerroom #voyage #fun #football @mPinoe @HeatherOReilly @LoriLindsey6 pic.twitter.com/xfBORfRfvJ – Kristine Lilly (@KristineLilly) 26 octobre 2021

Heather O’Reilly a déclaré que Lloyd « a gagné » le droit de profiter de son dernier match « avec du courage, de la concentration et du FEU dans l’âme ».

« Ayez la foi et la paix que ceux qui vous entourent porteront cette flamme maintenant parce que vous leur avez montré comment », a-t-elle poursuivi. « L’équipe sera toujours meilleure parce que vous en faisiez partie ! »

C’est de la dope. Profitez-en demain @CarliLloyd ! Vous l’avez mérité avec du courage, de la concentration et du FEU dans votre âme. Et ayez la foi et la paix que ceux qui vous entourent porteront cette flamme maintenant parce que vous leur avez montré comment. L’équipe sera toujours meilleure parce que vous y étiez ! https://t.co/YYA9KOnGDY – Heather O’Reilly (@HeatherOReilly) 26 octobre 2021

Lloyd a pris sa retraite de l’USWNT en tant que deuxième joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe avec 316 apparitions (derrière les 354) de Kristine Lilly. Elle est surtout connue pour s’être présentée sur la plus grande scène, ayant marqué les buts gagnants lors de deux Jeux olympiques et son tour du chapeau emblématique lors de la finale de la Coupe du monde 2015.

En plus de certaines légendes de l’USWNT, les coéquipiers de Lloyd, d’autres athlètes et le monde du sport ont célébré son illustre carrière.

Profitez de chaque instant, @CarliLloyd. Quel voyage ça a été.#ThankYouCarli pic.twitter.com/FxW5xZ0HOo – US Soccer WNT (@USWNT) 26 octobre 2021

Carli Lloyd, tu vas nous manquer. Félicitations. Quoi. A. Panique. Carrière. @CarliLloyd pic.twitter.com/q5kYMMwWpW – Abby Wambach (@AbbyWambach) 27 octobre 2021

Carrière légendaire @CarliLloyd, un honneur absolu de partager le terrain avec vous. Vivement ton prochain chapitre ! https://t.co/VLj2JI6FBh – Alyssa Naeher (@AlyssaNaeher) 27 octobre 2021

Félicitations pour une carrière incroyable @CarliLloyd 🍾🥂 https://t.co/YIskcjCynt – Sue Bird (@S10Bird) 27 octobre 2021

Votre impact sur et en dehors du terrain se fera sentir pendant des générations. Tu es une légende, @CarliLloyd ⚽️🇺🇸 #ThankYouCarli https://t.co/EzaeBJdMHG — Pau Gasol (@paugasol) 27 octobre 2021

Carli Lloyd quitte le terrain sous le maillot américain pour la dernière fois après 17 ans, 361 matchs, 2 victoires en Coupe du monde, 2 médailles d’or olympiques, 2 trophées du joueur de l’année de la FIFA. Une légende qui jouait comme si chaque match était le dernier, c’est fini. Je ne la reverrai plus jamais 🇺🇸🙌 #ThankYouCarli pic.twitter.com/yMUmS5b8Xl – roger bennett (@rogbennett) 27 octobre 2021

👏👏 @CarliLloyd quitte le terrain pour la dernière fois dans un maillot @USWNT 🇺🇸 pic.twitter.com/GTGo4FzVCb – FOX Football (@FOXSoccer) 27 octobre 2021

Une légende absolue Bravo @CarliLloyd pic.twitter.com/JvfIgQn8Wt – Twitter Sports (@TwitterSports) 27 octobre 2021

Merci pour une carrière légendaire @CarliLloyd 🐐🏆🥇 #ThankYouCarli | @OnHerTurf pic.twitter.com/TblfDPEy8E – NBC Olympics (@NBCOlympics) 27 octobre 2021

