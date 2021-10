Les légendes du Bayern Munich Uli Hoeness et David Alaba se souviennent un peu différemment de leur discussion avec le FC Barcelone

Lors d’une récente apparition à l’émission de radio Bayern1, l’ancien président du Bayern Munich a brièvement parlé de David Alaba et du fait qu’il a une fois révélé que son club de rêve était le FC Barcelone. Maintenant, il a rejoint l’amère rival de Barcelone en Liga, le Real Madrid, pour un transfert gratuit l’été dernier après que les négociations contractuelles pour un nouvel accord potentiel avec le Bayern aient échoué. Ses exigences salariales étaient plus élevées que ce que le Bayern était prêt à lui offrir et au fur et à mesure que la saison dernière avançait, il devenait de plus en plus clair qu’il partirait après 13 ans à Munich.

Hoeness n’a jamais hésité à partager son opinion, et le président d’honneur du Bayern a, à plusieurs reprises, offert son évaluation critique des problèmes financiers actuels auxquels la Liga est confrontée, Barcelone en particulier. Le club est lourdement endetté et les fardeaux hors du terrain se sont infiltrés sur le terrain, où les Catalans n’ont pas connu un début de saison fantastique. Rappelant sa conversation avec Alaba, Hoeness a déclaré : « Je lui ai dit : ‘Voulez-vous négocier avec le président ou avec l’administrateur de l’insolvabilité », soulignant la crise financière du club (Sport1). Au moment où Hoeness et Alaba ont eu cette conversation, il n’avait pas encore été précisé qu’Alaba allait définitivement au Real Madrid et que Barcelone était toujours, techniquement, une option.

Sans donner de véritable aperçu de ce qui a été dit spécifiquement, lorsqu’il a été interrogé à ce sujet plus tôt cette semaine au camp d’entraînement autrichien, le défenseur a déclaré qu’il se souvenait que la conversation s’était déroulée un peu différemment. « Je peux me souvenir de la conversation. C’était un peu différent, pas comme il l’avait dit », a-t-il commenté.

Au lieu de donner son propre compte rendu des échanges verbaux, Alaba a choisi d’exprimer sa joie de la façon dont la vie à Madrid s’est déroulée jusqu’à présent. « Ma première impression après les premières semaines et les premiers mois est très positive. Je suis heureux d’être là. J’apprécie vraiment faire connaissance avec une nouvelle culture. Jouer dans un autre pays et relever de nouveaux défis », a-t-il expliqué. Jusqu’à présent cette saison, Alaba a disputé un total de 9 apparitions dans toutes les compétitions, ne manquant qu’un des dix matches de compétition de Madrid en raison d’un problème musculaire, qui était une victoire 5-2 sur le Celta de Vigo. Ils occupent actuellement la première place du classement.