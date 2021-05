Les légendes du hip-hop de la côte ouest se joignent au nouveau single / WATCH de Glasses Malone ⋆ .

Lunettes Malone

* LOS ANGELES – Lunettes Malone n’est pas étranger à la création d’un buzz.

Souvent, ses opinions impopulaires, qu’il s’agisse de musique, de basket-ball, de boxe ou même de ses affiliations à Crip, suscitent des sentiments mitigés de la part de son public sur les réseaux sociaux.

Cependant, son nouveau single «6 ‘N the Mornin’» fait vibrer la côte ouest car il a mis deux légendes sur la même piste qui, ironiquement, n’ont jamais collaboré auparavant – Ice-T et Snoop Dogg – avec l’avenir de la côte ouest. musique, Ty Dolla $ ign.

Glasses Malone a parlé à Zenger News du nouveau single, de son podcast «No Ceilings» et de ses nouvelles compétences en marketing.

Zenger: Vous venez de sortir votre dernier single, “6 ‘N the Mornin'”, dans lequel vous faites collaborer pour la première fois les légendes de la côte ouest Ice-T et Snoop Dogg. Comment avez-vous rendu cela possible?

Glasses Malone: ​​C’était deux idées distinctes. Je savais que je voulais Ice-T sur une chanson à cause du crochet. Je savais que ce serait dope de célébrer «6 ‘N the Mornin». «L’origine de tout le hip-hop de la côte ouest et de tout le gangsta rap. Donc, je savais que je voulais fusionner l’idée avec l’idée qui existait déjà.

Pour obtenir Ice-T, j’ai dû faire un peu de travail. J’ai dû aller à deux concerts pour le rattraper. Mais finalement, quand je l’ai rencontré au dernier concert, il était dans une salle pleine de Crips originaux d’OG, certains de Front Hood, certains de PJ. Il a dit: “Yo, viens avec moi dans ma loge.” Je pense que c’était honnêtement un test d’Ice. Alors, je marche dans la pièce avec lui, et ils le voient, “Ice!” Et puis ils me voient, et ils aiment, “G, waddup cuz.”

Toute la pièce, tous les autres chats me connaissaient dans la rue. Il m’a regardé comme, “Oh, ce mec est quelque chose.” Donc, même si je n’étais pas là-bas dans le hip-hop à ce moment-là, j’étais déjà ce mec dans la rue. Je pense qu’il a vu une partie de lui-même en moi à ce moment-là. Cela lui a fait savoir que c’était vraiment là-bas, et si ces mecs dans cette pièce me connaissaient, alors j’étais du coin.

Après cela, il est venu au studio, a écrit son couplet, l’a cartographié, l’a découpé avec moi, m’a donné un jeu. C’était incroyable de voir un vétéran de 40 ans être capable de faire ça, c’était fou. J’ai trouvé le couplet fantastique. C’est devenu un morceau vraiment dope, et je me suis demandé: ce qui renforcerait vraiment cela, c’est quelque chose de spécial pour la côte ouest. Eh bien, si vous avez le dieu du gangsta rap, vous devez mettre le dieu du hip-hop de la côte ouest, Snoop Dogg, sur la chanson.

Nous avons toujours eu une relation de travail, peu importe si notre relation de conversation a toujours été complexe. Mais notre relation de travail depuis 2009 est assez solide. J’ai réalisé qu’ils n’avaient jamais eu de chanson ensemble, et je me suis dit: “Yo, allons-y!” Je l’ai fait, et j’ai fait d’autres choses spéciales avec ce disque. Je l’appelle un «Super C-Mix», je suis enthousiasmé par ça.

Glasses Malone est un acteur majeur du hip-hop de la côte ouest. (Jay Blakeley)

Zenger: Vous parlez toujours en éloge de Ty Dolla $ ign, qui figure également sur ce disque. Qu’est-ce qui le distingue de Ty?

Glasses Malone: ​​Plus j’apprends la musique et je m’y mets, je peux voir, Rick James est probablement le musicien le plus froid à sortir. Tu dois aller voir quelqu’un comme Prince pour te rapprocher de Rick James. Rick pouvait écrire sa propre musique, faire sa propre musique, faire vibrer la foule. Il était le roi de la scène urbaine. Tant de gens ont reçu des cadeaux de Rick James, y compris Michael Jackson. «Thriller» est Rick James, qu’il soit crédité ou non.

Je suis convaincu que Ty Dolla $ ign est l’équivalent moderne de ces deux-là – et peut être peut-être plus grand que Rick James.

Seul un sacré imbécile n’essaiera pas d’être toujours dans la même pièce avec ce type de génie. Il est incroyablement brillant. C’est un écrivain, un joueur, un producteur spécial… il a produit le morceau. J’ai fait un peu de travail dessus, mais je ne me suis même pas attribué le mérite du travail que j’ai fait sur la piste, car c’était tellement dope. J’ai juste complété ce qu’il n’avait pas.

Zenger: Vous pouvez rêver d’assembler deux légendes et c’est ce que vous pensiez que cela allait être. Que s’est-il passé dans ce cas?

Glasses Malone: ​​Honnêtement, je ne sais pas si j’y ai même pensé comme ça. C’est juste mon temps en ce moment. Des choses qui ont pu sembler difficiles dans le passé ou qui le seront pour le prochain artiste, c’est mon temps. Donc, toutes les choses qui sont impossibles sont très probables et se produiront dans cet espace pour moi au cours des 36 prochains mois.

Mon travail consiste à faire l’impossible et à rapprocher la côte ouest. C’est ce que je suis censé faire. Nous n’avons pas de nouvelle culture pour vraiment célébrer. Ce que nous avons, c’est notre riche histoire au sein de la culture. Donc, c’est comme, laissez-moi prendre Ty Dolla $ ign qui est demain, laissez-moi prendre Ice-T qui est l’origine, et créer une arme nucléaire.

Zenger: Vous m’avez dit que dans votre temps loin de la musique, vous vouliez comprendre le marketing. Qu’est-ce que ça veut dire?

Glasses Malone: ​​Ce qui est fou, c’est que mon don naturel est que je suis un conteur. En 5e année, j’écrivais des histoires sur les personnages de Nintendo, je les vendais et je les donnais à mes amis. Mon imagination était décente à ce moment-là. Maintenant, être dans cet espace et découvrir le marketing, c’est ça, c’est devenu la chose dans laquelle je me sentais le moins confiant au départ. Mais “Nip” Nipsey Hussle, repose son âme, et mon garçon Meetro essayait de m’exciter.

L’art du hip-hop est cool parce que c’est ce qu’il y a de mieux pour la culture, mais le marketing est avant tout une histoire de narration. Je me sens tellement confiant dans ma capacité à amener tout le monde à comprendre l’histoire. Datant de «2Pac Must Die», je reçois cette partie, donc c’est maintenant.

Les nombreux efforts de Glasses Malone incluent le podcast «No Ceilings». (Jay Blakeley)

Zenger: Vous n’avez jamais peur d’éduquer les gens sur la culture des gangs ou le hip-hop. Et cela vient d’un espace éduqué.

Glasses Malone: ​​Le hip-hop est une question de culture. Je taquine toujours mes camarades de la côte Est, ce qui a commencé la conversation, a commencé le hip-hop. Pour eux, le hip-hop est leur culture. Être rappeur est leur culture. L’étude d’idées à 5% est leur culture. Le DJing est leur culture. C’est ce qu’ils font juste pour respirer de l’air. Pour nous, notre culture est le hip-hop. Notre culture est gangbangue. Notre culture est le skate.

C’est ce que nous apportons de ce coin de rue urbain. Quand je commencerai à parler, vous comprendrez le jargon et comment nous faisons notre travail ici. Sans que ce soit quelque chose que je veux faire, cela vient avec la voiture; c’est comme des vitres électriques à ce stade. Mais évidemment, mon objectif est de vous enseigner et de vous amener dans mon royaume.

Zenger: «2Pac Must Die» a-t-il aidé ou nui à votre marque?

Glasses Malone: ​​C’était la meilleure chose que j’aie jamais faite. «Certifié» était probablement l’ouverture de ce que j’étais. “That Good” est probablement le plus gros album que j’ai jamais eu, “2Pac Must Die” est de loin la meilleure chose que j’ai jamais faite dans le hip-hop.

Zenger: Je suis un peu surpris que vous n’ayez pas nommé «Eastsidin» dans ce mélange.

Lunettes Malone: ​​«Eastsidin» est différent. C’est vraiment spécial et c’était un moment pour moi. Il a vraiment connecté Crippin de l’Ouest à l’Est à un niveau grand public. C’est la camaraderie en chacun de nous. C’était spécial aussi, mais «2Pac Must Die» est la définition de ce qu’est le hip-hop. «Eastsidin» est une idée que tout le monde connaissait. Les visuels ont créé un meilleur élément.

Zenger: Vous avez un podcast, «No Ceilings», avec Peter Bas sur The Black Effect sur iHeartRadio. Vous couvrez tout de A à Z. Était-ce intentionnel?

Lunettes Malone: ​​Charlamagne [Tha God] essaie de me faire faire un podcast depuis un moment. Finalement, sa situation s’est formée, je lui ai dit que je le ferais. En ce qui concerne les paramètres, cela semble sans fin parce que tout est question de parias dans notre communauté – d’où nous venons, d’un point de vue hip-hop.

Je ne voulais pas non plus d’un podcast entièrement axé sur les célébrités. Mon objectif est de parler à des personnes qui n’ont pas de représentation dans notre communauté. Naturellement, ça va être bizarre, mais si vous écoutez la conversation, vous vous rendrez compte que vous n’êtes pas très différent des personnes que vous écoutez. Nous ne sommes pas si loin.

