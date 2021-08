Les légendes identifient deux raisons pour lesquelles Man Utd doit changer de milieu de terrain résurgent

Les anciennes stars de Manchester United, Roy Keane et Gary Neville, ont exhorté Ole Gunnar Solskjaer à vendre Jesse Lingard pour le bien du club et du joueur.

Lingard, 28 ans, s’est entraîné avec l’équipe des Red Devils à l’approche de la nouvelle campagne de Premier League. En surplus par rapport aux besoins, il a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt avec West Ham. Et cela s’est avéré être un changement inspiré, le milieu de terrain redécouvrant sa meilleure forme pour l’équipe de l’East End.

L’as né à Warrington a marqué neuf buts et en a aidé quatre alors que les Hammers ont terminé sixièmes au classement. Il semblait que les étoiles s’alignaient pour que l’Anglais s’installe définitivement au London Stadium.

Mais United est resté ferme pendant l’été, indiquant clairement qu’ils voyaient Lingard dans leurs projets à long terme. Cependant, des rumeurs ont commencé à faire surface selon lesquelles les géants du nord-ouest pourraient être sur le point de changer d’avis.

Il a été dit qu’ils sont ouverts à la vente de Lingard. Keane pense que ce serait la bonne chose à faire car il fait partie d’un nombre d’étoiles périphériques au club.

“Les gens parlent de recrutement dans votre club de football, pour Ole – et c’est la même chose pour beaucoup de clubs – il s’agit également de déplacer les gens”, a-t-il déclaré sur l’émission YouTube de Neville The Overlap.

“Parce que United en a beaucoup, les Jesse Lingard et des gens comme ça en arrière-plan, vous allez devoir les déplacer, ils ne sont pas la réponse.”

Et l’ancienne star de la République d’Irlande a suggéré que d’autres du même acabit devraient également être largués.

“Je ne pense pas que Jesse Lingard va remettre Manchester United difficile pour les titres. Je pense qu’il a bien fait à West Ham et peut-être que ce type de club lui convient bien.

“Mais si vous me demandez si je pense que Jesse Lingard récupérera Man United en remportant les titres de champion, alors la réponse est non et je dirai la même chose pour Fred et peut-être (Scott) McTominay.”

Lingard a besoin d’une action régulière

Lingard n’a été qu’un joueur de l’équipe de United au cours des deux dernières années. Il n’a effectué que neuf départs de haut niveau en 2019-2020 et n’a jamais réussi à terminer 90 minutes.

Cela contraste fortement avec son expérience avec l’équipe du London Stadium où il a commencé 16 matchs. Neville est d’accord avec son ancien coéquipier mais a poussé Lingard à West Ham pour le bien de la carrière du joueur.

“Jesse doit partir pour Jesse”, a-t-il déclaré sur The Overlap. “Vous savez qu’il était fier de jouer à West Ham l’année dernière.

“Vous savez qu’il est l’homme là-bas et revenez ici, il jouera 15 matchs, il sera un bon joueur de l’équipe mais il ne veut sûrement pas recommencer après ce qu’il a vécu la saison dernière (avec West Ham).

“Jesse doit partir pour Jesse Lingard.”

