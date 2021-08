Les légendes olympiques américaines critiquent les échecs en piste pour l’équipe américaine à Tokyo

in

Les sprinteurs masculins américains sont entrés aux Jeux olympiques de Tokyo et devraient dominer le peloton. Au lieu de cela, ils quitteront les jeux d’été sans médaille d’or individuelle pour la première fois de leur histoire.

Les États-Unis ont toujours le plus de médailles en sprint masculin à Tokyo, remportant quatre médailles d’argent et une de bronze. Bien que ce serait une performance digne pour de nombreux pays, certains des plus grands noms de l’histoire de la piste appellent l’équipe pour être une honte.

La légende américaine Michael Johnson – un quadruple médaillé d’or olympique qui a participé aux jeux de 1992 à 2000 – a fait partie de l’équipe américaine de relais 4x100m après avoir échoué à se qualifier pour la finale. Johnson a tweeté : « Les échecs du 4×1 aux États-Unis sont dus à un manque de leadership. Les membres du relais signalent de la confusion, un manque de communication et très peu de pratique. Ceci après 2 décennies d’échec. Ne pas encore réaliser qu’avoir les athlètes les plus rapides n’est pas suffisant. Le problème continuera jusqu’à ce qu’il y ait un vrai leadership.

Les critiques de Johnson font suite à l’accusation cinglante de Carl Lewis contre la même équipe de relais. Lewis a qualifié la performance américaine de « spectacle de clown » dans une interview avec USA Today :

« C’est inacceptable. C’est tellement décourageant de voir ça parce que c’est la vie des gens. Nous ne faisons que jouer à des jeux avec la vie des gens. C’est pourquoi je suis si énervé. C’est totalement évitable. Et l’Amérique est assise là à s’enraciner pour les États-Unis et puis ils ont ce spectacle de clowns. Je n’en peux plus. C’est juste inacceptable. Ce n’est pas difficile de faire le relais.

Lewis a également envoyé ce tweet :

L’équipe des États-Unis a tout faux dans le relais masculin. Le système de passes est mauvais, les athlètes courent dans les mauvaises jambes, et il était clair qu’il n’y avait pas de leadership. C’était un embarras total et totalement inacceptable pour une équipe américaine d’avoir l’air pire que les enfants de l’AAU que j’ai vus. – Carl Lewis (@Carl_Lewis) 5 août 2021

L’équipe américaine de relais 4x100m a terminé sixième de sa série et n’a pas réussi à se qualifier pour la finale. Vous pouvez regarder la course complète ici.

Voici la dernière étape de l’événement :

Alors que l’ancre n’a pas réussi à combler l’écart en fin de course, le plus gros faux pas des Américains a été une deuxième passe de témoin défaillante entre Ronnie Baker et Fred Kerley. Vous pouvez regarder ce bâton passer ici.

C’est la première fois que les hommes américains ne parviennent pas à se qualifier pour la finale du 4×100 depuis 2008. Les mauvaises passes ont déjà été un problème pour les États-Unis dans cette épreuve. L’équipe de Rio 2016 a été éliminée pour une autre mauvaise passe dans la dernière manche.