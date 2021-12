Les légendes Thierry Henry et Dennis Bergkamp ont marqué les premiers buts d’Arsenal contre Southampton

Arsenal affrontera Southampton ce week-end dans un match qui a ravi les plus grands attaquants du club à l’époque de la Premier League.

Thierry Henry et Dennis Bergkamp ont marqué leur premier but des Gunners contre les Saints et l’attaquant actuel Pierre-Emerick Aubameyang pourrait espérer une joie similaire pour mettre fin à sa sécheresse de buts.

GETTY

Aubameyang n’a marqué que quatre buts en Premier League cette saison

L’arrivée de Bergkamp a révolutionné le club du nord de Londres en 1995 où les Gunners étaient dans leur période de transition et a joué un rôle majeur dans la quête d’Arsenal pour remporter des trophées majeurs.

Mais il a fallu un certain temps au Néerlandais non volant pour se lancer à Highbury – prenant sept matchs pour briser son canard de score pour le club.

Le Néerlandais a marqué son premier but à Arsenal contre Southampton, mais ne s’est pas arrêté là puisqu’il a rapidement tiré dans son deuxième pour le club avec un effort glorieux à longue distance pour assurer une victoire 4-2 à domicile.

Quatre ans plus tard, l’ancien patron des Gunners, Arsène Wenger, a réalisé un coup de maître avec la signature du vainqueur de la Coupe du monde 1998, Henry, qui a transformé l’histoire d’Arsenal et de la Premier League.

. – .

Henry et Bergkamp sont sans doute n ° 1 et n ° 2 dans le classement des meilleurs joueurs d’Arsenal

Il est arrivé en remplacement de Nicolas Anelka et son passage avec les Gunners l’a vu se transformer en l’un des meilleurs attaquants de haut vol de tous les temps.

Comme Bergkamp, ​​Henry a vécu une période torride devant le but au début et a eu du mal à faire face à la physionomie du jeu anglais.

Et c’est à nouveau contre Southampton qu’Henry a finalement trouvé sa touche magique – en frisant un superbe tir de 22 verges devant le gardien des Saints Paul Jones et en inspirant les Gunners à une victoire 1-0 au Dell.

Il a fallu six ans au Français pour devenir le meilleur buteur de tous les temps du club, dépassant le record de buts de Ian Wright.

Les supporters d’Arsenal, le manager Mikel Arteta et probablement Aubameyang lui-même espèrent que l’attaquant raté pourra suivre leurs traces lorsque les Gunners affronteront à nouveau les Saints samedi.

Personnellement, ce match est une opportunité pour l’international gabonais de raviver sa forme de buteur.

Aubameyang a disputé une séquence de 797 minutes sans marquer de but en jeu ouvert la saison dernière, mais a mis fin à cette sécheresse lors du même match la saison dernière – les Gunners mettant fin à une série de trois défaites pour faire match nul 1-1 avec le club de la côte sud.

PARI SPÉCIAL – Faites en sorte que Lukaku, Ronaldo et Salah marquent les premiers à 50/1

Le n ° 14 a quatre maigres buts à son actif en Premier League cette saison et n’a pas trouvé le chemin des filets lors de ses six dernières apparitions, et ce manque de forme a vu l’attaquant quitter le onze de départ d’Arteta lors des derniers matchs.

Compte tenu de l’historique du match, cependant, il est possible que l’Espagnol donne à Aubameyang une autre chance de relancer sa saison.

Il serait grand temps, a déclaré l’expert de talkSPORT, ancien attaquant de Premier League et Gooner d’enfance, Darren Bent, qui dit qu’Aubameyang a été l’ombre du joueur que nous savons qu’il peut être cette saison.

GETTY

La mauvaise forme d’Aubameyang a vu Arteta abandonner le capitaine d’Arsenal lors des derniers matchs

« Je l’ai dit à l’époque, Arsenal était coincé dans une vraie situation de non-gagnant parce qu’à l’époque il était fantastique, l’un des meilleurs avant-centre de la Premier League »,

«Il a remporté à lui seul la FA Cup pour Mikel Arteta lors de son arrivée. Il a débuté la saison suivante contre Fulham et a marqué un but fantastique.

« [But] il a obtenu le contrat et n’est plus que l’ombre de lui-même. C’est comme le [Mesut] La situation d’Ozil recommence.

«Nous avons un joueur trop âgé, il n’est pas vieux mais prend de l’âge, dont nous ne pouvons pas nous débarrasser avec des salaires très élevés.

.

Aubameyang a marqué sept buts en 15 apparitions cette saison, mais seulement quatre d’entre eux sont venus en Premier League

« Qu’est-ce qu’on fait? Je peux comprendre Mikel Arteta, mais quand vous avez un avant-centre comme Aubameyang, j’étais toujours celui qui disait que vous deviez continuer à le jouer.

«C’est votre meilleur buteur et vous devez trouver des moyens de continuer à le faire jouer et de trouver un moyen de lui faire marquer des buts.

« Mais je peux comprendre son point de vue [dropping Aubameyang from the team] parce que, à la minute, il ne propose rien et vous jouez avec 10 hommes.

Offre de pari du jour

BETFAIR offre à tous les nouveaux clients 60 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de 10 £ sur le football cette semaine

RÉCLAMEZ L’OFFRE ICI

*Placez un pari de 10 £ sur le football (du 6 au 12 décembre), au min. cotes 1/5 (1,2) – obtenez 60 £ de paris gratuits. Les paris gratuits de 40 £ seront attribués après le règlement du pari qualificatif et le pari gratuit de 20 £ le jour suivant. Seuls les dépôts par carte seront éligibles, Apple Pay n’est pas valable sur cette promotion. Les CGU s’appliquent. 18+ begambleaware.org