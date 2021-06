Les leggings de la ligne de lingerie de Rihanna divisent Internet

Des survivantes du cancer du sein jouent dans la campagne Savage X Fenty de Rihanna 0:43

. – Que ce soit au Met Gala ou sur les pages de Vogue, Rihanna n’a jamais joué la sécurité avec ses choix de mode, mais on ne sait pas si les fans de sa ligne de lingerie Savage X Fenty seront tout aussi courageux quand il s’agit d’une paire de leggings qui ont a pris d’assaut Internet cette semaine.

Le produit “maille douce et sans entrejambe à dos ouvert” n’est pas déplacé dans une ligne de lingerie, mais il expose un peu plus la peau que les vêtements de sport standard.

Sur les réseaux sociaux, les fans de Rihanna étaient divisés : certains pensaient que les leggings lilas étaient une excellente variante de l’athleisure, tandis que d’autres étaient déconcertés.

“Je jure que les célébrités oublient que tout le monde n’a pas de salle de sport chez eux”, a écrit l’utilisateur de Twitter @amberdrewstyles, ajoutant : “Qui est censé porter ça ?!”

Sur TikTok, certains utilisateurs ont sauté pour défendre le vêtement.

“Pouvons-nous normaliser le décolleté des fesses?”, A déclaré un utilisateur, avec le nom de compte @sweet_thaang. « Normalisons-le. »

D’autres étaient moins enthousiastes. “C’est là que je trace la ligne”, a écrit un autre utilisateur nommé Paige.

Pour ceux qui aiment le style, Savage X Fenty propose une variété de leggings avec une couverture minimale.

Mais une personne sur Twitter a souligné que ceux qui achètent des vêtements adaptés à la salle de sport devraient probablement éviter les lignes de lingerie.

Ceux-ci sont dans Savage X, c’est un magasin de lingerie. Ils sont censés être sexy, pas pour la salle de sport », a écrit @annalise_webb.

Rihanna et LVMH ont fermé la ligne de vêtements Fenty Fashion House en février.

Depuis, la chanteuse et femme d’affaires a concentré ses efforts sur Savage X Fenty et ses lignes de beauté et de soins de la peau, Fenty Beauty et Fenty Skin.