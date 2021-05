Les législateurs accusés d’abus du service fédéral de maréchal de l’air pour un “ service de conciergerie ” VIP personnel ⋆ .

Les membres du Congrès ont abusé du programme fédéral des maréchaux de l’air créé après le 11 septembre pour protéger les voyageurs aériens, en l’utilisant dans certains cas comme un «service de conciergerie» VIP, selon l’association des maréchaux de l’air.

Selon Fox News, le Conseil national du maréchal de l’air, qui représente environ 2000 maréchaux de l’air, affirme qu’après la violation du 6 janvier du Capitole américain, l’abus du système a commencé. C’est à ce moment que les législateurs ont commencé à demander la sécurité supplémentaire pour leur protection lorsqu’ils voyagent.

Le Federal Air Marshal Service fait partie de la Transportation Security Administration. Lorsque les demandes ont commencé après le 6 janvier, les commissaires de l’air ont été fréquemment réaffectés de leurs vols commerciaux «à haut risque» normaux, pour accompagner les membres du Congrès.

Cela a mis en colère certains des maréchaux de l’air qui considèrent que leur travail consiste à protéger le public, et non les membres du Congrès, qui sont déjà protégés par la police du Capitole et, si nécessaire, par les services secrets également, selon le média.

Un tel exemple, qui a abouti à une plainte déposée auprès du Comité d’éthique de la Chambre par le Conseil, est celui du représentant Maxine Waters, qui s’est envolé pour Minneapolis le 17 avril pour le procès Derek Chauvin. Elle était déjà accompagnée de deux policiers armés du Capitole et de deux agents des services secrets, mais elle a demandé à deux maréchaux de l’air et à deux autres maréchaux de l’air à l’atterrissage de l’escorter à l’aéroport.

«La membre du Congrès Maxine Waters a utilisé de manière inappropriée de nombreuses ressources gouvernementales», selon la plainte. «Les Federal Air Marshals ont été retirés d’un vol« à haut risque »pour couvrir le vol de Mme Waters vers le Minnesota. Le vol à haut risque a décollé sans application de la loi armée à bord, laissant une brèche dans la sécurité nationale. »

La TSA a publié un communiqué, disant: «À la suite des événements du 6 janvier au Capitole des États-Unis, la Transportation Security Administration a renforcé la sécurité et la présence des forces de l’ordre dans tout le système de transport pour inclure les aéroports et à bord des avions pour protéger le public voyageur, y compris les membres du Congrès. “