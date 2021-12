Un groupe bipartite de sénateurs américains souhaite que la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, précise comment le ministère des Finances définira un «courtier» à des fins de déclaration fiscale cryptographique.

Dans une lettre ouverte publiée mardi, les sénateurs Rob Portman (R-Ohio), Mark Warner (D-Va.), Mike Crapo (R-Idaho), Kyrsten Sinema (D-Ariz.), Pat Toomey (R-Pa.) et Cynthia Lummis (R-Wyo.) a écrit que l’industrie de la cryptographie s’inquiète de la façon dont un courtier pourrait être défini après l’adoption de l’Infrastructure Investment and Jobs Ac, le projet de loi bipartite sur les infrastructures promulgué le mois dernier.

Le projet de loi contient une poignée de dispositions cryptographiques, l’une imposant des exigences de déclaration aux courtiers, attirant l’attention sur la possibilité que toute partie engagée dans la facilitation des transactions puisse être classée comme courtier, y compris les développeurs de logiciels ou les fabricants de portefeuilles. Les efforts pour modifier la disposition avant l’adoption du projet de loi par le Sénat ont finalement échoué.

« Certains acteurs du marché ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu’une interprétation trop large de la définition de « courtier » de cette disposition pourrait englober certaines personnes uniquement impliquées dans la validation des transactions du grand livre distribué par le biais de l’exploitation minière, du jalonnement ou d’autres méthodes, et des entités fournissant uniquement des logiciels ou du matériel. des solutions permettant aux utilisateurs de conserver la garde de leurs propres portefeuilles d’actifs numériques », indique la lettre de mardi.

Les législateurs ont écrit qu’ils pensaient que le Comité mixte sur la fiscalité et l’administration présidentielle partageaient la même définition de « courtier » que les auteurs du projet de loi, qui incluent Portman et Sinema. Cela signifierait que la disposition s’applique aux entités qui « permettent réellement le transfert d’actifs numériques » et non aux parties « auxiliaires ».

Portman et Warner ont déclaré lors d’un colloque que la disposition n’était pas destinée à promulguer de nouvelles exigences de déclaration pour les entités qui ne sont pas des courtiers, selon la lettre.

«Nous exhortons le ministère du Trésor à fournir des informations ou des conseils informels dès que possible – au plus tard à la fin de l’année civile en cours – concernant la définition de « courtier » telle que discutée au cours du processus législatif. Nous sommes également prêts à proposer une législation pour clarifier davantage cette intention », indique la lettre.

Les législateurs demandent également à Yellen de commencer le processus d’élaboration des règles – par lequel le département du Trésor expliquera comment il prévoit d’adopter la loi et de solliciter des commentaires – « d’une manière rapide ».