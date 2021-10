Les législateurs américains exigent une réponse de Fauci pour le financement de la recherche sur le chiot Beagle

Dr Fauci pourrait être à nouveau grillé – le Congrès veut savoir pourquoi sa branche du NIH aurait financé des recherches qui auraient vu des chiots torturés au nom de la science.

Un rapport explosif de La colline – sur la base de documents qu’un organisme à but non lucratif appelé White Coat Waste Project prétend avoir obtenu via FOIA – suggère que l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses a partiellement financé des expériences menées en Tunisie entre fin 2018 et début 2019, au cours desquelles près de 4 une douzaine de jeunes beagles étaient tués.

La WCWP allègue que ces documents montrent que le NIAID, sous l’égide du NIH, a payé entre 375 000 $ et 1,68 million de dollars en subventions pour la recherche sur les médicaments … qui était apparemment menée sur 44 chiots, malgré le fait que la FDA condamne telle pratique.

Certaines des expériences tordues qui auraient été menées consistent à mettre la tête des chiots dans des récipients en filet et à laisser les phlébotomes les manger vivants. Certains des chiots auraient également été laissés dans le désert pendant la nuit pendant 9 jours consécutifs – où là aussi, ils ont été dévorés par les mouches infectieuses … qui peuvent être porteuses de virus mortels.

Hier, j’ai envoyé une lettre au Dr Fauci concernant des expériences cruelles financées par les contribuables sur des chiots ; écorcer avant de les droguer et de les tuer. Merci à mes 23 collègues démocrates et républicains qui ont signé. C’est dégoûtant. Qu’en dites-vous @NIH pic.twitter.com/c54SXipD9Q – Représentant Nancy Mace (@RepNancyMace) 23 octobre 2021 @RepNancyMace

Les employés du laboratoire auraient fait taire les aboiements des chiens en retirant chirurgicalement leurs cordes vocales, afin qu’ils puissent travailler en paix. À la suite de ces affreuses affirmations, 24 membres de la Chambre des représentants ont envoyé une lettre exigeant des comptes.

Représentante Nancy Mace (R) a mené la charge, mais a obtenu le soutien de plusieurs collègues de l’autre côté de l’allée … y compris les signatures des représentants Ted Lieu, Cindy Axne, Steve Cohen, Jimmy Gomez, Josh Gottheimer, Lucille Roybal-Allard, Mike Quigley, Terri Sewell et autres démocrates.

Ils veulent savoir ce que le NIAID savait sur ce pour quoi ils payaient, et comment les fonds des contribuables pourraient éventuellement être utilisés de cette façon.