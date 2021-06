Les législateurs américains formeront un comité pour répondre aux préoccupations réglementaires concernant la crypto

16/06/2021 Le à 13:50 CEST La première manche Windsurfer du circuit cette année ne pouvait pas mieux démarrer ; organisation irréprochable, spot idyllique et conditions de navigation optimales. Le Ballena Alegre Sailing Club a accueilli 26 passionnés de la nouvelle classe monotype Windsurfer LT les 12 et 13 juin. L’International Windsurfer Class Association (IWCA Espagne), […] More