Les législateurs américains veulent connaître les plans de Powell pour soutenir la crypto

Pas moins de 7 législateurs du Congrès des États-Unis ont envoyé une lettre ouverte au président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, exigeant de savoir comment la banque apex américaine entend soutenir les innovations proches des monnaies numériques.

publicité

Dirigé par les représentants Tom Emmer, Ted Budd, Ro Khanna, Darren Soto, Frank Lucas, Glenn “GT” Thompson et Eric Swalwell, clarté sur les positions antérieures du président de la Fed sur la façon dont le dollar numérique américain proposé sapera le besoin de monnaies numériques ont été recherchés.

«Le 14 juillet 2021, vous avez comparu devant le House Financial Services Committee et avez donné un aperçu des travaux de la Réserve fédérale sur le développement d’une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), de vos préoccupations concernant la réglementation des pièces stables et de votre opinion selon laquelle une CBDC saperait le besoin pour les actifs numériques décentralisés », ont écrit les législateurs. « À la lumière de ces commentaires, nous aimerions savoir si et comment vous et le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale avez l’intention de soutenir l’innovation nationale et l’adoption généralisée des actifs numériques décentralisés. »

Sur la base de la clarté nécessaire, ils ont posé quatre questions cruciales au président Jerome Powell pour avoir un aperçu des plans de la banque faîtière à travers de multiples aspects de l’innovation cryptographique.

Les questions difficiles ?

Les législateurs ont exigé de comprendre le rôle que joue la Réserve fédérale pour se coordonner avec d’autres législateurs, y compris, mais sans s’y limiter, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) afin de fournir la politique indispensable. conseils pour l’industrie de la crypto-monnaie.

Powell a également été invité à fournir des informations sur la forme d’orientation que la Réserve fédérale fournit aux banques à charte fédérale qui souhaitent fournir la garde de crypto-monnaie et d’autres services connexes. Cette enquête, selon les législateurs, a été motivée par les décisions des autorités bancaires du Texas et du Wyoming, qui ont des lois soutenant les institutions financières pour fournir des services de garde de Bitcoin.

Le projet de la Réserve fédérale de présenter cet été un document de discussion sur sa monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) a également été souligné par les membres du Congrès, qui souhaitent connaître le calendrier exact de publication du document. Enfin, le président Powell a été invité à clarifier sa position contradictoire sur le besoin de crypto-monnaies privées avec l’avènement d’un dollar numérique.

Course pour maintenir le leadership en innovation financière

Selon les législateurs, la principale raison des questions posées est de comprendre ce que fait le chien de garde monétaire suprême du pays pour maintenir son leadership dans les innovations financières. De la pression croissante pour approuver son premier produit Bitcoin ETF à la voie rapide de son développement CBDC, des aspects dans lesquels de nombreux pays progressent.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

Benjamin Godfrey est un passionné de blockchain et des journalistes qui aiment écrire sur les applications réelles de la technologie et des innovations blockchain pour favoriser l’acceptation générale et l’intégration mondiale de la technologie émergente. Son désir d’éduquer les gens sur les crypto-monnaies inspire ses contributions aux médias et sites renommés basés sur la blockchain. Benjamin Godfrey est un amoureux du sport et de l’agriculture. Suivez-le sur Twitter, Linkedin