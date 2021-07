Des groupes obscurs et sans visage de super codeurs et de mineurs ont remplacé les banques géantes, disent-ils.

Le comité des banques du Sénat américain a tenu une audience mardi pour discuter de l’utilité des crypto-monnaies.

Certains législateurs se sont prononcés en faveur de l’industrie, avec la sénatrice Cynthia Lummis, R-Wyo., affirmant que la transparence du financement open source peut promouvoir l’inclusion financière. Le sénateur Sherrod Brown, D-Ohio, un critique, a suggéré que la technologie blockchain pourrait avoir de nombreuses applications non financières utiles.

Pendant ce temps, Elizabeth Warren (D-Mass.), à qui « tous les signes avant-coureurs clignotent », en termes de battage médiatique, de volatilité et de fausses allégations sauvages, a appelé à une réglementation plus stricte.

“Au lieu de quitter notre système, notre système financier aux caprices des banques géantes crypto met le système aux caprices d’un groupe obscur et sans visage de super codeurs et de mineurs, ce qui ne me semble pas mieux.”

Dans une lettre de mardi, Warren a également appelé la secrétaire au Trésor Janet Yellen à rédiger un cadre pour réglementer les crypto-monnaies, car à mesure que la demande augmente et qu’elles s’intègrent davantage dans le système financier, le système lui-même et les consommateurs sont “de plus en plus menacés”. elle a écrit.

Pendant ce temps, Diem and Tether (USDT) de Facebook a été au centre d’une récente réunion tenue par les régulateurs américains sur les risques financiers posés par les pièces stables.

Dirigée par Yellen, la récente réunion privée du groupe de travail du président sur les marchés financiers sur les risques financiers posés par les pièces stables, était particulièrement préoccupée par les affirmations de Diem et Tether de Facebook selon lesquelles il détient des quantités massives de papier commercial.

Les participants craignaient également que la situation ne soit susceptible d’un exode chaotique des investisseurs tout en la comparant à un fonds commun de placement du marché monétaire non réglementé.

Au cours de l’audience, les législateurs se sont essentiellement concentrés sur la nature décentralisée des crypto-monnaies et les défaillances du système sur le marché qui, selon eux, pourraient se répercuter sur le système financier traditionnel.

“Nous devons reconnaître les concentrations de pouvoir qu’il contient et prendre des décisions réfléchies en matière de politique et de risque sur la manière de gérer ce pouvoir”, a déclaré Angela Walch, professeure à la faculté de droit de l’Université St. Mary’s et associée de recherche au Centre UCL pour les technologies Blockchain. , selon qui, la crypto a les mêmes problèmes que le système financier existant.

Le sénateur Pat Toomey, R-Pa., qui a investi dans des actifs cryptographiques, a parlé de l’utilisation de Bitcoin comme réserve de valeur et a insisté sur les problèmes de développement de la crypto-monnaie “en cascade dans le système financier conventionnel”.

D’autres comme Brown, qui voient le potentiel de la technologie blockchain, continuent de se méfier de la cryptographie et ne voient “rien de démocratique ou de transparent dans un réseau diffus et louche d’argent drôle en ligne”.

Il a appelé à des «réglementations intelligentes» pour protéger les consommateurs des «extorqueurs» de la cryptographie et de leur «marketing populiste bidon».

Brown a également déclaré que les actifs cryptographiques mettent “l’argent durement gagné des Américains en danger”, ajoutant que les gens ne font pas confiance aux banques, en particulier aux plus grandes banques, et ces nouvelles technologies ne font que refléter le modèle de Wall Street.

Au milieu de cela, le sénateur Jon Tester (D-Mont.) a présenté sa propre théorie en désignant l’exode minier de Bitcoin en Chine comme un plan sanctionné par l’État pour dominer les États-Unis.

“Ils les expédient dans le monde entier parce qu’ils savent que ces gars-là peuvent semer la zizanie avec notre système financier.”

Pendant ce temps, Jerry Brito, directeur exécutif de l’organisation de défense des droits Coin Center, a déclaré que les États-Unis ne devraient pas hésiter à utiliser les cryptos, qui « sont en fin de compte des produits de base », mais installer des garde-fous appropriés pour les fonds spéculatifs et les autres acteurs du marché.

