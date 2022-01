Les législateurs britanniques forment un groupe sur les actifs cryptographiques et numériques pour confirmer que la réglementation soutient l’innovation

Les législateurs britanniques ont façonné le cluster Crypto and Digital Assets pour confirmer que les nouvelles règles pour le secteur de la cryptographie soutiennent l’innovation. « Nous sommes à un moment important pour le monde alors que les décideurs politiques internationaux réexaminent actuellement leur approche de la cryptographie et la manière dont elle devrait être réglementée », a déclaré un membre du parlement britannique qui peut présider le cluster.

Des législateurs britanniques forment un groupe d’actifs cryptographiques et numériques

Les membres du Parlement britannique et les membres de la Chambre des Lords ont façonné le cluster Crypto and Digital Assets, a rapporté vendredi le Financial Times.

La députée du Parti national écossais (SNP), Lisa Cameron, une agence des Nations Unies peut présider le groupe de législateurs multipartites, a expliqué que le groupe peut travailler pour confirmer que les nouvelles règles pour le secteur de la cryptographie « soutiennent l’innovation ». Elle a détaillé :

« Nous sommes à un moment important pour le monde alors que les décideurs internationaux réexaminent actuellement leur approche de la cryptographie et la façon dont elle devrait être réglementée. »

Le nouveau groupe crypto s’est officiellement enregistré auprès du parlement la semaine dernière. Ses membres incarnent l’ancien ministre de l’Économie numérique Ed Vaizey et la députée conservatrice Harriett Baldwin, un ancien cadre de JPMorgan.

Cryptouk, une association professionnelle pour les actifs numériques, peut fonctionner comme secrétariat du groupe parlementaire. L’association fait pression sur les législateurs depuis un an pour une réglementation positive de la cryptographie au Royaume-Uni

Les défenseurs de la cryptographie ont averti que le gouvernement britannique avait été trop lent à établir des règles pour les entreprises d’asset numérique, ce qui risque de les conduire à l’étranger. L’organisme de surveillance de l’argent britannique, la money Conduct Authority (FCA), a des dérivés cryptographiques illégaux pour les investisseurs de détail et s’oppose aux fonds cryptographiques.

Les régulateurs ont mis en garde à plusieurs reprises contre les risques liés aux escroqueries cryptographiques et aux entreprises non réglementées. Conformément à la société d’analyse des connaissances blockchain Chainalysis, les escroqueries impliquant des crypto-monnaies valent aux investisseurs 7,8 milliards de dollars dans le monde cette année.

Le post Les législateurs britanniques forment un groupe de crypto et d’actifs numériques pour confirmer que la réglementation soutient l’innovation est apparu pour la première fois sur BTC Wires.