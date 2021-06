Les législateurs de Caroline du Nord approuvent une mesure retardant les élections locales de 2021 ⋆ .

Un projet de loi qui retarderait certaines élections municipales cette année est en route pour le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, après son adoption à l’Assemblée législative.

La pandémie de COVID-19 et les catastrophes naturelles ont retardé la publication des données du US Census Bureau utilisées pour déterminer les chiffres de la population locale, ont déclaré des responsables. Ces données devaient être publiées au printemps, mais elles ne seront pas transmises aux États avant le 30 septembre.

Par conséquent, les gouvernements locaux ne seront pas en mesure de déterminer les circonscriptions électorales.

Les données du recensement montrent que la population de la Caroline du Nord est passée de 9 565 781 après le recensement de 2010 à 10 453 948 après le recensement de 2020.

Le projet de loi 722 du Sénat repousserait les élections municipales à 2022 dans les courses où moins de l’ensemble de la juridiction est éligible pour voter.

Sur les 500 municipalités qui doivent tenir leurs élections en 2021, environ 35 à 40 ont des courses de district, a déclaré le représentant Gray Mills, R-Iredell. Les élections générales dans ces districts peuvent toujours avoir lieu en 2021, dans le cadre de la mesure.

“En faisant cela, les municipalités concernées devraient avoir suffisamment de temps pour recevoir les données du recensement, pour examiner les districts afin de déterminer si elles doivent réviser leurs districts en raison du déséquilibre de la population”, a déclaré Mills.

Le Sénat a approuvé la mesure, 33-24, lundi. La Chambre a voté à l’unanimité le 9 juin pour approuver la mesure.

Les candidats gagnants auraient toujours la même date d’expiration de mandat qu’ils auraient eue si l’élection avait eu lieu en 2021.

En vertu du SB 722, les électeurs peuvent s’inscrire pour voter entre la première primaire et n’importe quelle deuxième primaire et voter dans cette deuxième primaire uniquement pour les élections de 2022. Les élections municipales auront lieu le 8 mars 2022.

Le projet de loi déplace également les élections municipales de Raleigh aux années paires et les modifie en une pluralité non partisane. Cela retarderait également les élections régulières de 2021 du Conseil de l’éducation de Charlotte-Mecklenburg et du Conseil de l’éducation de la ville de Lexington à 2022.

Le sénateur Dan Blue, D-Wake, a déclaré lundi que lui et certains des autres législateurs qui représentent Raleigh n’étaient pas impliqués dans les discussions sur les dispositions du projet de loi relatives à Raleigh, et le public non plus.

“Nous n’avons jamais eu la chance de déterminer les circonstances qui l’entouraient”, a déclaré Blue. « Ils disent qu’ils ont obtenu une résolution… . De toute façon, ce n’est pas une résolution publique, car cela a été fait à huis clos. Donc on ne sait pas ce qu’il y a dedans.