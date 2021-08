Les législateurs de l’Arizona exigent une démission mineure d’un sénateur lié à des relations sexuelles

in

Le Parti démocrate de l’Arizona a appelé à la démission immédiate d’une étoile montante du démocrate de Phoenix après qu’il ait été arrêté et accusé d’inconduite sexuelle avec un mineur.

Le sénateur de l’État Tony Navarrete, 35 ans, a été accusé cette semaine d’avoir abusé sexuellement d’un garçon pendant des années et d’avoir tenté d’en abuser un autre.

“Alors que tout le monde dans ce pays a droit à un procès équitable, les élus doivent être tenus aux normes éthiques les plus élevées”, a déclaré vendredi le Parti démocrate de l’Arizona dans un communiqué. “Compte tenu de la gravité des accusations de crime contre le sénateur d’État Tony Navarrete, le Parti démocrate de l’Arizona appelle à sa démission immédiate.”

Navarrete, qui représente un district de l’ouest de Phoenix, était une étoile montante du Parti démocrate et était considéré comme un candidat probable à un poste à l’échelle de l’État, peut-être dès 2022. Il exécute son deuxième mandat au Sénat de l’État après un mandat à la Chambre.

Ses collègues démocrates de la Chambre et du Sénat de l’État ont qualifié les accusations portées contre Navarrete de « dérangeantes » et l’ont également exhorté à démissionner.

“Les abus de ce genre sont intolérables et nos pensées vont aux victimes”, ont déclaré les démocrates législatifs dans un communiqué commun.

Navarrete a comparu devant le tribunal par un flux vidéo de prison vendredi où sa caution a été fixée à 50 000 $.

Il est accusé d’avoir abusé à plusieurs reprises d’un garçon avec qui il a vécu pendant plusieurs années, selon les archives judiciaires. Le garçon, maintenant âgé de 16 ans, a déclaré aux détectives que Navarrete avait touché ses parties génitales avec ses mains et sa bouche, à partir de l’âge de 12 ou 13 ans et jusqu’à son 15e anniversaire. L’adolescent a déclaré qu’il souffrait d’anxiété et de colère résultant de l’abus.

Tony Navarrete (Législature de l’État de l’Arizona)

Dans un appel téléphonique enregistré par la police jeudi après-midi, Navarrete s’est excusé auprès de l’adolescent, affirmant qu’il regrettait ses actes et qu’il devrait vivre avec eux pour le reste de sa vie, selon les dossiers du tribunal. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il l’avait fait, il a dit au garçon qu’il “n’allait pas bien”, ont écrit les détectives.

Le frère cadet de l’adolescent, maintenant âgé de 13 ans, a déclaré à la police que Navarrete avait touché le haut de sa jambe à l’intérieur de son short, obligeant le garçon à lui gifler la main et à se lever, ont écrit des détectives dans un affidavit de cause probable déposé devant le tribunal.

Le gouverneur républicain de l’Arizona, Doug Ducey, a également appelé à la démission immédiate de Navarrete.

“Ces allégations sont odieuses”, a tweeté Ducey. “Mes prières accompagnent les jeunes victimes et leurs proches pendant cette période traumatisante.”

S’il est reconnu coupable de toutes les accusations, Navarrete pourrait encourir une peine minimale obligatoire de 49 ans derrière les barreaux.

L'Associated Press a contribué à ce rapport.