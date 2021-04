Les législateurs de l’Arkansas ont annulé le veto du gouverneur du GOP sur le projet de loi interdisant les services de transition entre les sexes pour les mineurs z .

Mardi, les deux chambres de la législature de l’État de l’Arkansas ont voté de manière décisive pour annuler le veto du gouverneur républicain Asa Hutchinson sur un projet de loi interdisant les chirurgies de transition entre les sexes et les services tels que les hormones transsexuelles et les bloqueurs de puberté pour les mineurs.

La Chambre des représentants de l’État a voté 72-25 pour annuler le veto et le vote du Sénat de l’État était de 25-8.

« Dans l’Arkansas, la chirurgie de changement de sexe n’est pas pratiquée sur des personnes de moins de 18 ans. Si la loi de la Chambre 1570 interdisait simplement les chirurgies de changement de sexe, alors je signerais le projet de loi », a déclaré Hutchinson lundi. «Mais le projet de loi est trop large, extrême et ne tient pas compte des jeunes qui sont actuellement sous traitement hormonal. En d’autres termes, les jeunes qui sont actuellement sous les soins d’un médecin seront sans traitement lorsque cette loi entrera en vigueur. Cela signifie qu’ils se tourneront vers le marché noir ou sortiront de l’État s’ils peuvent se le permettre pour trouver le traitement dont ils ont besoin et dont ils ont besoin. Ce n’est pas la bonne voie à suivre », a déclaré le gouverneur.

Le commentateur conservateur Tucker Carlson s’est disputé avec le gouverneur Hutchinson qui a défendu le veto lors d’une interview dans l’épisode de mardi soir de Tucker Carlson Tonight de Fox News Channel.

«Maintenant, je vous considère comme un conservateur, ici vous vous êtes présenté publiquement comme pro-choix sur la question de la castration chimique des enfants – qu’est-ce qui a changé?» S’enquit Carlson.

«Si cela avait été un projet de loi qui interdisait simplement la castration chimique, j’aurais signé le projet de loi», a déclaré le gouverneur. Il a déclaré que la législation «est la première loi du pays qui invoque l’État entre les décisions médicales, les parents qui y consentent et la décision du patient. Et donc cela va beaucoup trop loin », a déclaré Hutchinson.

«C’est une castration chimique, bien sûr, si vous arrêtez la puberté et supprimez les hormones sexuelles, vous castrez chimiquement quelqu’un», rétorqua Carlson.

«Pourquoi pensez-vous qu’il est important pour les conservateurs de s’assurer que les enfants peuvent bloquer leur puberté, être castrés chimiquement? Pourquoi est-ce une valeur prudente, si vous voulez bien nous le dire? » Demanda Carlson.

Le gouverneur a invoqué de célèbres personnalités conservatrices et le principe conservateur traditionnel du gouvernement limité:

«Eh bien, tout d’abord, vous avez des parents impliqués dans des décisions très difficiles. Vous avez des médecins qui participent à ces décisions. Et je reviens à William Buckley, je reviens à Ronald Reagan, les principes de notre parti qui croit en un rôle limité du gouvernement. Sommes-nous en tant que parti en train d’abandonner un rôle limité du gouvernement et de dire que nous allons invoquer la prise de décision gouvernementale au-delà des médecins, au-delà des soins de santé, au-delà des parents, et en disant que vous ne pouvez pas faire cela, vous ne pouvez pas vous engager là-dedans? Demanda Hutchinson.