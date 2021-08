Les législateurs de près de 30 États se joindront aux démocrates du Texas à Capitol Hill pour faire avancer la réforme du vote .

Plus de 100 législateurs d’État de près de 30 États se joignent aux démocrates du Texas à Capitol Hill dans leurs efforts pour adopter une loi de réforme du vote des démocrates du Congrès connue sous le nom de For the People Act.

Parmi ceux-ci se trouvent des représentants et des sénateurs des États qui sont mécontents des récents changements apportés aux lois électorales dans leurs États, notamment l’Arizona, la Floride et la Géorgie, selon le journal The Hill.

Les législateurs républicains de ces États ont tenté ou réussi à adopter des lois qui sécurisent davantage leurs systèmes de vote.

Les législateurs des États participent à une “semaine d’action” avant que le Sénat n’entre en vacances d’été. La Chambre est déjà absente pour le reste de l’été, bien que les membres soient prêts à revenir voter sur un accord sur les infrastructures.

La représentante de l’État de l’Arizona, Jennifer Longdon, une démocrate, a déclaré qu’il était de la responsabilité des législateurs de protéger le droit de vote.

« La liberté de voter fait l’objet d’attaques sans précédent de la part des législateurs extrémistes des États du pays », a déclaré Longdon. “Chaque démocrate au Sénat américain devrait ressentir l’urgence d’adopter une législation protégeant le droit de vote.”

Le Brennan Center for Justice a rapporté le mois dernier qu’entre le 1er janvier et le 14 juillet, au moins 18 États ont promulgué 30 nouvelles lois restreignant l’accès au vote.

La Chambre a adopté la loi pour le peuple en mars, mais les républicains du Sénat ont bloqué l’adoption du projet de loi à la chambre haute.

Car la People Act étendrait le vote anticipé et les bulletins de vote par correspondance, autoriserait le vote en ligne et l’inscription le jour même, établirait le jour des élections comme jour férié fédéral et modifierait les lois sur le financement des campagnes électorales pour imposer des limites plus strictes au lobbying étranger et exiger des super PAC et d’autres organisations qu’elles divulguent leurs donateurs.

Les démocrates du Texas maintenant à Washington ont récemment fui leur État d’origine pour empêcher les républicains de l’État d’avoir adopté des lois de réforme du vote.