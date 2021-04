Les législateurs de Washington approuvent l’impôt sur les plus-values ​​pour la première fois dans l’histoire de l’État

Rep. Noel Frame, sponsor principal de l’impôt sur les plus-values ​​de 2021. (Photo de cadre de Noel)

Le temps de la session législative étant compté, les législateurs de l’État de Washington ont approuvé un budget de 59 milliards de dollars, y compris une taxe sur les plus-values, qui a divisé la communauté technologique de la région.

Le vote de dimanche sur le projet de loi sur les gains en capital, principalement le long des lignes du parti, vise principalement les ventes d’actions et de propriété d’entreprise avec une taxe de 7% pour la première fois dans l’histoire de l’État.

Le représentant Noel Frame, le démocrate de Seattle qui a parrainé la mesure, a déclaré qu’elle était ravie que le projet de loi soit finalement passé à l’Assemblée législative.

«Je travaille là-dessus depuis une décennie», a-t-elle déclaré dimanche après-midi peu de temps après le vote étroit de 25-24 sur le projet de loi au Sénat de l’État. «C’est une étape vraiment importante vers une réforme fiscale progressive.»

Ce sera également une cible pour les groupes qui voient un impôt sur les gains en capital comme un impôt sur le revenu sous un autre nom. Les impôts sur le revenu sont inconstitutionnels dans l’État de Washington. «C’est incontestablement un impôt sur le revenu», a déclaré Jason Mercier, un avocat du conservateur Washington Policy Center. «L’IRS considère les gains en capital comme un impôt sur le revenu. Nous aussi.

«Cela sera contesté devant les tribunaux», a-t-il ajouté.

Frame a déclaré qu’elle n’attend rien de moins qu’une attaque légale complète de la part des opposants à la mesure. Mais elle reste convaincue que la taxe restera inscrite dans les livres, car elle la considère comme une taxe d’accise semblable à une taxe de vente et non comme un impôt sur le revenu. «Je serais profondément surprise s’ils n’engagent pas une action en justice», a-t-elle déclaré.

Les partisans considèrent que la taxe est plus comparable à la taxe professionnelle et professionnelle existante de l’État, qui est évaluée de la même manière qu’une taxe d’accise, mais basée sur le revenu d’une entreprise. Et ce revenu d’entreprise est essentiellement le revenu de ses propriétaires. «Sur la base de (précédent), nous pensons qu’il existe une bonne jurisprudence pour interpréter cela comme une taxe d’accise», a déclaré Frame.

De manière générale, les démocrates de l’État voient la taxe comme un moyen de modifier le code fiscal régressif de l’État qui repose fortement sur des frais tels que les taxes de vente qui affectent de manière disproportionnée les résidents à faible revenu. Les républicains considèrent la taxe comme illégale et inutile en raison de la reprise économique inattendue de l’État.

On estime que la taxe soulèvera environ 550 millions de dollars par an à compter de l’exercice 2023. La majorité des fonds iraient à l’éducation préscolaire et à la garde d’enfants, le reste étant alloué à l’allègement des contribuables.

Le budget de 59 milliards de dollars est en fait plus élevé que le budget de deux ans précédent, car il est soutenu par une reprise économique plus forte que prévu. De plus, c’est loin de tout l’argent que l’État dépensera l’année prochaine. Les législateurs comptent sur 10 milliards de dollars supplémentaires de financement fédéral de secours en cas de pandémie pour les familles, les entreprises et les écoles.

Dans l’ensemble, le budget prévoit une exemption fiscale pour les familles à faible revenu, les programmes de garde d’enfants et la gestion des forêts et des incendies de forêt, entre autres programmes. L’argent fédéral supplémentaire comprendra plus d’un demi-milliard de dollars d’aide au logement et 500 millions de dollars supplémentaires pour aider les entreprises à compenser la flambée des coûts d’assurance-chômage liés aux mises à pied massives d’il y a un an.

Mais c’est l’impôt sur les plus-values ​​qui a attiré l’attention constante des communautés technologiques, commerciales et juridiques au cours de la session législative.

En vertu de la taxe, les premiers 250 000 $ de gains en capital seraient exonérés de la taxe, tout comme les ventes d’actifs spécifiques. Par exemple, les ventes d’actions supérieures à 250 000 $ seraient taxées à 7%. L’immobilier ne le serait pas.

De l’analyse du personnel législatif: «Exclu (de la proposition de taxe sur les plus-values): tous les terrains et structures immobiliers; les actifs détenus dans un compte de retraite; les actifs transférés dans le cadre d’une procédure de condamnation; le bétail lié à l’agriculture ou à l’élevage; certains types de biens utilisés dans un commerce ou une entreprise, comme les machines et l’équipement, qui ont été immédiatement passés en charges; bois et terres à bois; et le goodwill reçu de la vente d’une voiture franchisée. »

Une lettre publiée par la Washington Technology Industry Association, qui représente plus de 1000 startups technologiques et grandes entreprises, a averti que la taxe «supprimera un mécanisme d’attraction et de rétention significatif» pour les startups et «nuira à notre compétitivité».

Le capital-risqueur Nick Hanauer a rejeté l’affirmation de la WTIA.

«L’affirmation centrale de la lettre WTIA est que l’adoption d’une taxe sur les plus-values ​​extraordinaires rendra Washington inhospitalier aux startups et les conduira à s’installer ailleurs, mais c’est manifestement faux», a écrit Hanauer Civic Ventures en réponse. “Pratiquement tous les États qui sont un chef de file dans les startups de haute technologie – comme la Californie, le Massachusetts, New York et la Virginie – ont également une taxe d’État sur les plus-values.”

Le projet de loi s’est également brièvement enlisé sur un langage qui empêche les opposants à la taxe de déposer un référendum d’électeur d’État pour contester la mesure. Cette langue est restée dans le projet de loi final, donc toute contestation de la taxe aura pris la forme d’un procès ou du processus d’initiative de l’État.

Le gouverneur Jay Inslee devrait signer le paquet législatif dans les trois prochaines semaines. Ce n’est qu’après avoir signé l’impôt sur les plus-values ​​qu’il peut être contesté devant les tribunaux. «Une fois que cela se produira, quelqu’un intentera une action en justice», a déclaré Mercier.