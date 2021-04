Les législateurs demandent une enquête sur les pratiques des pays vivants “ potentiellement injustes ”

Avec l’assouplissement des restrictions COVID et le retour du divertissement basé sur la foule, plusieurs membres du Congrès demandent une enquête sur Live Nation et sa filiale Ticketmaster.

Ces derniers appels à une enquête sur les «pratiques potentiellement déloyales, trompeuses et anticoncurrentielles» de Live Nation sont arrivés sous la forme d’une lettre ouverte adressée au procureur général Merrick Garland et à Rebecca Kelly Slaughter, présidente par intérim de la Federal Trade Commission (FTC).

Cinq législateurs ont signé la lettre – y compris les représentants Bill Pascrell Jr. (D-NJ) et Frank Pallone Jr. (D-NJ), qui a dirigé un effort au début de l’année dernière (sous la forme du BOSS Act) pour réglementer à la fois le primaire et le marchés de billets secondaires.

Également à la fin de février 2020, un panel de la Chambre des représentants a interrogé des dirigeants de Ticketmaster, StubHub, Vivid Seats et d’autres entreprises sur des sujets tels que les raisons pour lesquelles certains spectateurs sont tenus de payer des «frais exorbitants» ainsi que «ce que nous pouvons faire pour mieux protéger les consommateurs à l’avenir. »

Bien sûr, l’arrivée de la pandémie à la mi-mars – et la pause correspondante sur les événements en direct – ont largement détourné l’attention des congressistes et du public des prix et des pratiques de billetterie, à l’exception d’une certaine répression contre les politiques de remboursement. Mais la FTC, en lançant 2021 avec ses tout premiers frais de vente de billets en vertu de la loi sur la meilleure vente de billets en ligne (loi BOTS), a semblé signaler un regain d’intérêt du gouvernement pour la réglementation de l’espace.

La lettre initialement mentionnée au procureur général et au chef de la FTC indique dès le départ qu’il existe des preuves «accablantes» que la fusion de 2010 entre Live Nation et Ticketmaster «a étranglé la concurrence dans la billetterie de spectacles en direct et nui aux consommateurs et doit être réexaminée.»

«Nous avons vu à quel point les écueils du décret de consentement du ministère de la Justice (DOJ) [sic] n’a pas réussi à protéger la concurrence et les consommateurs. Le DOJ lui-même a constaté que le LNE [Live Nation Entertainment] a violé à plusieurs reprises les termes de l’accord au cours des 10 dernières années en menaçant les lieux et en forçant le regroupement d’artistes avec des services de billetterie », poursuit le texte, avant de qualifier la décision de l’année dernière de prolonger le décret de consentement« d’insuffisant pour protéger les consommateurs . »

«Insatisfait de son quasi monopole de la vente primaire de billets», poursuit la lettre ouverte, «le LNE a resserré son emprise sur le marché secondaire, faisant de lui l’un des plus gros revendeurs de billets aux États-Unis. La société tire désormais parti de sa position sur le canal principal pour chasser la concurrence sur le marché de la revente et permettre des pratiques potentiellement déloyales et trompeuses. »

La dernière partie du message vise le système SafeTix de la société basée à Beverly Hills (qui a été lancé en mai 2019), indiquant que la société «utilise ce programme pour garantir que les billets ne peuvent être revendus ou offerts que dans le système Ticketmaster. »Et que« Ticketmaster a également utilisé «SafeTix» pour annuler les billets revendus quelques minutes avant l’heure du spectacle. »

«Vos agences doivent se garder d’une seule entreprise qui dicte les conditions de retour des événements en direct et ne peuvent pas permettre au LNE de masquer ses instincts anticoncurrentiels sous couvert de santé publique», conclut la lettre. «Nous exhortons vivement le DOJ et la FTC à protéger l’accès futur des consommateurs aux événements en direct en lançant immédiatement une enquête sur les pratiques potentiellement déloyales, trompeuses et anticoncurrentielles du LNE.»

La semaine dernière, le site Web de Ticketmaster s’est écrasé alors qu’une multitude de fans se sont précipités pour acheter des billets pour la tournée 2022 de Bad Bunny. En plus de démontrer la forte demande refoulée de musique live, l’épisode a illustré les pièges potentiels associés à cette volonté de reprendre les concerts traditionnels, car beaucoup ont indiqué que les revendeurs à but lucratif ont obtenu une partie substantielle des laissez-passer.

Au moment de la publication, les billets les moins chers pour le spectacle d’ouverture de la tournée des 27 ans, une représentation du 9 février dans le Colorado, étaient au prix de 489,78 $ chacun sur Ticketmaster. Les revendeurs avaient répertorié d’autres laissez-passer (pour de meilleurs sièges) pour plusieurs milliers de dollars chacun.