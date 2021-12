Les législateurs démocrates renouvellent leurs appels à ajouter des sièges à la Cour suprême après le débat sur l’avortement

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La pression croissante de certains démocrates pour remodeler la Cour suprême a relancé cette semaine alors que la cour a entendu des arguments oraux dans l’affaire d’interdiction de l’avortement pendant 15 semaines dans le Mississippi, qui pourrait potentiellement limiter l’accès à l’avortement aux États-Unis.

Le tribunal a entendu mercredi les arguments de Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, et des analystes juridiques ont suggéré que la majorité conservatrice abolirait des décennies de précédent après Roe v. Wade, la décision historique qui a limité les restrictions gouvernementales sur l’avortement. Si c’est le cas, cela ouvrirait la porte aux législatures des États pour adopter des lois interdisant les avortements avant la viabilité fœtale.

SI ROE V. WADE EST RENVERSÉ, VOICI CE QUI SE PASSE

L’ancien président Trump a nommé trois juges qui ont été confirmés par la Haute Cour, déplaçant la composition à six juges nommés par le GOP et trois juges nommés par les démocrates. En conséquence, les législateurs démocrates ont appelé à supprimer l’obstruction systématique du Sénat nécessitant 60 voix pour adopter une loi visant à ajouter plus de sièges à la cour.

Un militant anti-avortement tient une poupée lors d’une manifestation devant le bâtiment de la Cour suprême avant les arguments dans l’affaire des droits à l’avortement dans le Mississippi Dobbs v. Jackson Women’s Health, à Washington le 1er décembre 2021. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Les républicains ont qualifié les efforts visant à étendre la Cour suprême de « pouvoir judiciaire » et de jeu de pouvoir politique des démocrates.

À la lumière des arguments dans Dobbs cette semaine, les législateurs démocrates renouvellent leurs appels à élargir le tribunal et à ajouter plus de juges libéraux pour compenser ce qu’ils considèrent comme des gains partisans du GOP.

« Un tribunal ‘conservateur’ maintiendrait un précédent. Mais un tribunal ‘partisan’ ne le peut pas – et c’est peut-être le tribunal le plus partisan de l’histoire », a déclaré le représentant Adam Schiff, D-Calif., en référence aux demandes démocrates d’étendre le Cour suprême. « Nous devons protéger le droit d’une femme de choisir. »

LA COUR SUPRÊME AUDIT LES ARGUMENTS ORAUX DANS LE CAS QUI POURRAIT ANNULER ROE C. WADE

La sénatrice Tina Smith, D-Minn., a tweeté le jour des plaidoiries de la Cour suprême en faveur de l’élargissement de la cour dans l’affaire de l’avortement.

La représentante Judy Chu, D-Calif., a exhorté le Congrès à adopter la loi sur la magistrature, introduite au printemps, pour augmenter le nombre de sièges au tribunal. Elle a affirmé dans un tweet vendredi que le tribunal avait été « manipulé pour protéger les objectifs politiques du GOP », malgré le fait que chaque justice confirmée sous Trump avait suivi le processus constitutionnel approprié.

Le sénateur Edward J. Markey, D-Mass., a tweeté mercredi après les plaidoiries, « 9 n’est pas un nombre magique … Nous devons parler d’élargir la Cour maintenant. #ExpandTheCourt »

En avril, Markey et le président du comité judiciaire de la Chambre, le représentant Jerrold Nadler, DN.Y., ont présenté la loi judiciaire de 2021 pour porter le nombre de juges de la Cour suprême à 13.

« Ce projet de loi rétablirait l’équilibre de la plus haute juridiction du pays après quatre ans d’actions contraires aux normes par les républicains qui ont conduit à sa composition actuelle et ont considérablement nui à la réputation de la Cour aux yeux du peuple américain », ont expliqué les législateurs démocrates. « Afin que la Cour remplisse son devoir de rendre une justice égale devant la loi et de protéger les droits et le bien-être de millions d’Américains, la législation étend la Cour pour lui rétablir l’équilibre, l’intégrité et l’indépendance. »

Le sénateur Ed Markey, D-Mass., parle de sa législation visant à élargir la Cour suprême le 15 avril 2021.

D’autres sénateurs démocrates ne se sont pas engagés à soutenir l’élargissement du tribunal, le sénateur Joe Manchin, DW.Va., déclarant qu’il ne votera pas pour emballer le tribunal ou pour mettre fin à l’obstruction systématique du Sénat.

De même, la sénatrice Krysten Sinema, D-Arizona, a versé de l’eau froide sur la campagne de presse de ses collègues, déclarant par l’intermédiaire d’un porte-parole en octobre qu’elle s’opposait à une expansion.

LA POLITIQUE DU COURT-PACKING

Au début de sa présidence, Biden a créé une commission pour étudier les changements potentiels à la Cour suprême. Mais, dans un coup porté aux progressistes, le rapport préliminaire sur l’avenir du tribunal publié en novembre déclarait que l’élargissement de la taille et de la portée n’atteindrait pas l’équilibre.

Le projet de 203 pages indiquait que « les risques d’expansion de la Cour sont considérables ». Le rapport a suggéré des concepts tels que des limites de mandat pour la Cour suprême, peut-être des mandats échelonnés de 18 ans sur le tribunal. Le panel a fait valoir que l’idée « ferait avancer les engagements de notre Constitution envers les freins et contrepoids et la souveraineté populaire ».

Selon un sondage réalisé du 15 au 18 octobre par le New York Times et le Siena College, la majorité des Américains s’opposent à une tentative de bourrage des tribunaux par les démocrates.

Parmi les électeurs probables, 58% ont déclaré que les démocrates ne devraient pas chercher à augmenter la taille de la Cour suprême. Seulement 31 % ont déclaré qu’ils étaient en faveur de l’emballage des tribunaux, tandis que 11 % des répondants étaient indécis.

« Le public est massivement contre l’emballement des tribunaux. Le président Biden a qualifié cela d’idée idiote », a déclaré précédemment Jonathan Turley, professeur de droit à l’Université George Washington.

La militante des droits à l’avortement Alicia Hurt tient une pancarte lors d’une manifestation devant le bâtiment de la Cour suprême avant les arguments dans l’affaire des droits à l’avortement dans le Mississippi Dobbs contre Jackson Women’s Health, à Washington, le 1er décembre 2021. REUTERS / Evelyn Hockstein

« Cela n’a pas changé. C’est toujours une idée idiote. Mais ce qui est vraiment fascinant à regarder, c’est le nombre de membres du Congrès et de professeurs de droit qui disent que nous devons emballer le tribunal parce qu’il ne lit pas la Constitution comme nous le lisons. la Constitution », a déclaré Turley.

« Il est fondamentalement faux d’emballer le tribunal et de démolir les institutions qui protègent nos droits », a déclaré précédemment le sénateur Ted Cruz, R-Texas.

Chad Pergram et Sam Dorman de Fox News ont contribué à ce rapport.