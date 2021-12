Les législateurs du Congrès se rangent du côté des Navy SEALS face à la décharge du mandat du vaccin COVID

Des dizaines de législateurs ont annoncé leur soutien à un groupe de Navy SEALs qui ont poursuivi l’administration Biden pour un mandat de vaccination qui les oblige à quitter les forces armées.

Quarante-sept membres des deux chambres du Congrès ont déposé un mémoire d’amicus en faveur des SEALS, qui soutiennent que leurs demandes d’exemptions religieuses du mandat ont été injustement rejetées.

« Aucun droit n’est plus précieux que le droit à la liberté religieuse », ont déclaré les législateurs. « C’est pourquoi la toute première clause du tout premier amendement stipule explicitement que« le Congrès ne fera aucune loi. » . . interdisant le libre exercice’ de la religion. Cet amendement, la jurisprudence et la décision du Congrès d’adopter la Loi sur la restauration de la liberté religieuse (‘RFRA’) témoignent tous du fait que, sans protections enracinées, généralement applicables et juridiquement exécutoires pour la liberté religieuse, les législateurs et les bureaucrates du gouvernement sont susceptibles de passer outre croyances religieuses sincères en faveur de ce qu’ils perçoivent comme le plus grand bien.

Avec le soutien du président Joe Biden, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a annoncé en août que tous les militaires américains devaient se faire vacciner contre le COVID.

« … cela semble être une tentative de purge idéologique », a déclaré Mike Berry, avocat général du First Liberty Institute, le groupe juridique représentant les plaignants. « Après tout ce que ces guerriers d’élite ont fait pour défendre nos libertés, la Marine menace maintenant leur carrière, leur famille et leurs finances. »

Le mandat est venu après que la Food and Drug Administration des États-Unis a donné l’approbation complète du vaccin Pfizer.

Ce mandat, cependant, laisse de nombreuses troupes américaines choisir entre le vaccin et leur carrière dans l’armée. Des centaines de Navy SEALs auraient été informés cette année qu’ils ne seraient pas déployés s’ils ne recevaient pas le vaccin. En plus de cela, ils ne pourront plus servir de Navy SEALs.

Les SEAL soutiennent que le mandat du vaccin viole leurs droits constitutionnels.

« Les Américains vivent en liberté parce que des guerriers comme les Navy SEALs se battent en notre nom », a déclaré Kelly Shackelford, présidente, PDG et avocate en chef du First Liberty Institute. « Maintenant, c’est à notre tour de nous battre pour eux. Nous sommes reconnaissants à chaque membre du Congrès qui s’est joint à la lutte pour défendre nos clients contre les actions militaires qui violent la loi fédérale et leurs droits constitutionnels. »

L’US Air Force a récemment annoncé qu’elle avait licencié 27 militaires pour avoir refusé le vaccin. Comme il y a si peu de Navy SEALS, l’impact de dizaines ou de centaines de rejets pourrait être important.

« Nous avons généralement environ 2 500 Navy SEALs », a déclaré plus tôt cette année Robert O’Neill, un ancien Navy SEAL qui prétend avoir tué Oussama Ben Laden lors de l’opération Neptune Spear. « Il faut du temps pour atteindre certains niveaux. Des centaines de personnes partent à cause de bêtises.

Le représentant américain Thomas Massie, R-Ky., a mis en garde contre un exode de l’armée au cours de l’été. Il a déclaré en juillet que plusieurs militaires l’avaient informé que des démissions viendraient si le vaccin était obligatoire.

« Selon le GAO et les témoignages du Congrès, il y a eu des résultats similaires (départs) lorsque l’armée a mandaté le vaccin contre l’anthrax », a déclaré Massie, qui a également introduit une législation qui « interdirait toute exigence qu’un membre des forces armées reçoive un vaccin contre COVID. -19.

Plusieurs législateurs républicains ont fait pression pour empêcher le renvoi déshonorant de militaires américains au cours de leur mandat. Une décharge déshonorante prive une personne du droit de posséder une arme à feu, d’utiliser le GI Bill pour l’éducation et l’empêche également de recevoir les prestations fédérales de santé et de logement qui sont normalement disponibles pour les anciens combattants.

La question est devenue un point de débat dans la National Defense Authorization Act (NDAA), le projet de loi annuel sur les dépenses de défense qui a été adopté ce mois-ci. Dans ce projet de loi, les législateurs ont convenu d’interdire le renvoi déshonorant des militaires qui refusent le mandat, mais les militaires peuvent toujours être renvoyés.

« En outre, la NDAA de cette année comprend une disposition pour laquelle je me suis battu et qui supprime la possibilité pour l’armée de renvoyer de manière déshonorante les militaires qui choisissent de ne pas recevoir le vaccin COVID-19″, a déclaré le sénateur Ted Cruz, R-Texas, dans un communiqué. . « Alors que les mandats illégaux de vaccins du président Biden sont continuellement contestés, cette réforme empêche nos braves militaires d’être punis comme des criminels condamnés pour avoir simplement pris ce qu’ils pensent être la meilleure décision médicale pour eux-mêmes. »