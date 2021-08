Les législateurs du GOP demandent à ABC de publier une partie non diffusée ⋆ 10z viral

(Capture d’écran via YouTube)

Les législateurs républicains ont appelé ABC News à publier une partie de son interview avec le président Biden qui n’a pas été diffusée, bien que le réseau ait inclus les remarques dans une transcription complète de l’interview publiée en ligne.

ABC n’a pas diffusé une section de son interview avec Biden dans laquelle le président a fait des déclarations inexactes sur son fils Beau avant de se corriger. L’interview a été menée après la chute de Kaboul aux mains des talibans le week-end dernier, et Biden a profité de l’occasion pour défendre la gestion par son administration du retrait américain d’Afghanistan.

Au cours de l’interview, le présentateur George Stephanopoulos a fait une déclaration d’un vétéran de la guerre d’Afghanistan, qui était d’accord avec le retrait mais a ajouté: “J’aurais juste aimé que nous puissions partir avec honneur.”

« Écoutez, c’est comme demander à mon fils décédé Beau, qui a passé six mois au Kosovo et un an en Irak en tant que capitaine de la marine, puis major, je veux dire, en tant que major de l’armée. Et, vous savez, je suis sûr qu’il avait des regrets d’être sorti d’Afganista, je veux dire d’Irak », a répondu Biden, selon la transcription d’ABC. « Il avait des regrets pour ce qui est – comment – ​​comment ça se passe. Mais l’idée, quelle est l’alternative ? L’alternative est pourquoi restons-nous en Afghanistan ? Pourquoi sommes-nous là ?

Beau Biden a servi en Irak en 2009 avec la garde nationale de l’armée américaine du Delaware et a travaillé au Kosovo il y a deux décennies à la suite de la guerre du pays avec la Serbie.

La section de l’interview d’ABC n’a pas été diffusée, ce qui a conduit certains législateurs républicains à demander la libération de cette section.

“Si ABC acceptait une interview exclusive avec le président, qui refuse de répondre aux questions dans un lieu public, alors ABC doit au peuple américain de publier l’intégralité de la vidéo”, a déclaré le représentant Jim Banks (R., Ind.) a déclaré jeudi le Hugh Hewitt Show. “Évidemment, cette interview ne s’est pas bien passée pour le président.”

Le sénateur Bill Hagerty (R., Tenn.) a fait des commentaires similaires à l’hôte Hugh Hewitt.

« ABC doit-il au peuple américain une vue inédite du président puisque nous n’avons rien d’autre ? » demanda Hewitt.

“Eh bien, je suis certain que le public américain préférerait cela”, a répondu Hagerty. “Et je pense que le fait de le soulever, d’en parler maintenant, est un excellent moyen de faire pression sur la situation, de voir réellement les images brutes.”

Zachary Evans est rédacteur de nouvelles pour National Review Online. C’est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.