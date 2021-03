Les législateurs du GOP du Dakota du Sud exhortent Noem à abandonner sa fierté et à signer un projet de loi protégeant le sport féminin

Les républicains de la Chambre des représentants du Dakota du Sud exhortent le gouverneur Kristi Noem à accepter la décision écrasante de la législature contrôlée par le GOP de rejeter ses révisions de veto «style et forme» et de signer un projet de loi interdisant aux hommes biologiques de participer aux sports féminins.

«Prendre et supprimer des sections n’est pas approprié pour la branche exécutive», a déclaré Rhonda Milstead, commanditaire de la loi sur l’équité dans les sports féminins, au Rapid City Journal, expliquant que le gouverneur doit choisir de signer ou de veto sur le projet de loi.

Noem a d’abord rejeté le projet de loi la semaine dernière après avoir affirmé que des experts juridiques non nommés l’avaient déconseillée de le signer par crainte de poursuites judiciaires. Au lieu de cela, le bureau du gouverneur soutient que la manière la plus «stratégique» de confronter la législation est d’éviter de «mener une bataille perdue avec la NCAA» et de modifier la législation pour éviter d’appliquer la loi à l’enseignement supérieur, un point de discussion déjà réfuté à plusieurs reprises. par des experts juridiques inscrits au dossier et largement rejetée par les représentants du GOP.

«Ce dont nous parlons, c’est une utilisation inconstitutionnelle de ce veto», a déclaré la représentante Taffy Howard, notant que le gouverneur avait apporté des «changements substantiels» au projet de loi qui, selon elle, ne relevaient pas de l’autorité du gouverneur.

Un autre représentant républicain a déclaré à National Review que la législature était «vraiment déçue que [Noem] n’est pas jugé bon de signer le projet de loi pour protéger les femmes du Dakota du Sud. »

«Notre gouverneur a récemment obtenu une reconnaissance nationale et un statut national… C’est exaspérant. C’est frustrant. Le gouverneur aurait dû être impliqué plus tôt… Elle ne s’est impliquée que lorsqu’elle est sur son bureau. C’est ce qui est vraiment frustrant », a déclaré le représentant.

Un jour avant que la Chambre ne vote le rejet des révisions de Noem, encouragé par les groupes nationaux et le président républicain de la Chambre du Dakota du Sud, Spencer Gosch, le représentant Fred Deutsch a demandé à ses abonnés Twitter de prier pour le gouverneur après avoir reçu «suffisamment de mauvais conseils d’avocats». Il a maintenu sa décision de soutenir le projet de loi malgré l’hésitation de Noem à ce sujet.

«Le projet de loi est solide», a écrit Deutsch. «Il fait exactement ce que le législateur voulait. Je prie pour qu’elle voit la sagesse de la signer et qu’elle ait le courage de le faire.

du «Roi des rois», sur ce qu’il est juste de faire. Il a été examiné par des dizaines d’experts juridiques de tout le SD et du pays. La facture est saine. Il fait exactement ce que le législateur voulait. Je prie pour qu’elle voit la sagesse de la signer et qu’elle ait le courage de le faire. 2/2 – Rep.Fred Deutsch (@FredDeutsch) 28 mars 2021

Bien qu’il y ait une certaine confusion sur le retour du HB 1217 au bureau de Noem pour une décision finale, les gouverneurs républicains de l’Idaho, du Mississippi et de l’Arkansas ont adopté une législation similaire interdisant aux hommes biologiques de participer à des sports féminins.

