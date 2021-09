Les législateurs du GOP indiquent à Biden son avenir, après la mi-mandat, alors qu’ils déposent des articles de mise en accusation – RedState ⋆ .

Le président Joe Biden et les démocrates sont très conscients qu’après la mi-mandat, le même traitement que la gauche a accordé au président Donald Trump leur sera réservé, mais cette fois les raisons du traitement ne seront pas inventées.

Selon The Hill, quatre membres du Congrès du GOP ont déposé des articles de destitution visant Biden pour sa conduite et ses décisions au cours des neuf derniers mois. Ces législateurs comprennent les représentants du GOP Bob Gibbs (R), Andy Biggs (Arizona), Brian Babin (Texas) et Randy Weber (Texas).

« Il est clair que le président n’est pas à la hauteur, que toute son administration est prête à faire un pied de nez à la Constitution. Bien que la maison de Pelosi ne tiendra pas [Biden] responsable, il incombe aux républicains de la Chambre de dénoncer ses violations flagrantes de son serment d’office », a tweeté Gibbs.

Cela marquera la deuxième fois que des articles de destitution sont soumis contre Biden, la représentante de Géorgie, Marjorie Taylor Green, ayant dirigé le premier effort le lendemain de la prise de fonction de Biden. Comme l’effort précédent, il est très peu probable que cette tentative de destitution trouve une quelconque influence dans une Chambre et un Sénat encore dominés par les démocrates, mais il devient de plus en plus clair que les mi-mandats ne seront pas gentils avec les démocrates.

Le sondage horrible de Biden indique que les démocrates sont dans une période difficile avec 41 sièges qui devraient être retirés des mains des démocrates. Selon le Washington Examiner, un stratège a déclaré que vous pouvez prédire les résultats des élections en fonction de la popularité présidentielle :

Le sondeur de Public Opinion Strategies, Glen Bolger, a déclaré qu’il était facile de suivre les résultats des élections jusqu’au scrutin présidentiel, et avec l’approbation descendante de Biden, les démocrates sont susceptibles de perdre environ les 41 sièges que Trump a perdus, 34 de plus que le GOP n’a besoin de prendre le contrôle. Et c’est avant que les lignes de district de House ne soient redessinées pour se conformer aux nouvelles données du Census Bureau. “Comme l’a dit le grand joueur de baseball Yogi Berra, c’est encore une fois du déjà vu”, a déclaré Bolger en dévoilant sa cache de nouvelles données de sondage.

Les membres du Congrès savent probablement que leur tentative de destitution échouera, mais il semble qu’il s’agisse davantage de tirer sur l’arc des démocrates que d’essayer d’obtenir un résultat, du moins pour le moment, et les républicains veulent que les électeurs les voient le faire. .

Dans l’esprit des électeurs qui ont regardé leur réservoir économique, les Américains abandonnés en Afghanistan, leurs villes et quartiers envahis par les migrants illégaux, la hausse des taux de criminalité, l’hystérie COVID-19, une destitution de l’homme au centre de tout semble de plus en plus comme une perspective amusante et épanouissante. Le GOP n’aimerait rien de plus que de donner aux électeurs quelque chose à espérer s’ils sont autorisés à reprendre le pouvoir à la Chambre et au Sénat.

Ce n’est pas seulement un avertissement à Biden et aux démocrates, c’est une promesse aux électeurs.