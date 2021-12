Les législateurs du Missouri envisagent de pardonner le trop-payé des allocations de chômage COVID

Les sénateurs des deux partis politiques ont présenté une législation pour pardonner le trop-payé des allocations de chômage du Missouri pendant la récession pandémique en 2020.

Sens de l’État Doug Beck, D-St. Le comté de Louis et Lincoln Hough, R-Springfield, ont déposé des projets de loi identiques de quatre pages (SB673 et SB709) le 1er décembre avant le début de la session législative de 2022 en janvier. Environ 40 000 Missouriens ont reçu un trop-payé de 40 millions de dollars en allocations de chômage de l’État entre le 27 mars et le 31 décembre 2020.

En mars, la Chambre a adopté un projet de loi pour pardonner les montants erronés au fédéral et à l’État par un vote de 157 contre 3, mais l’initiative a été bloquée au Sénat. Au cours de la session spéciale de fin juin, le représentant de l’État Peter Merideth, D-St. Louis, a déposé une résolution appelant le gouverneur républicain Mike Parson à agir sur le problème.

« Nous avons donné à Parson l’autorité et la direction de pardonner TOUS les trop-payés non frauduleux et il refuse tout simplement de le faire », a déclaré Merideth sur les réseaux sociaux en juillet. « Il insiste sur le fait que le gouvernement de l’État donne des coups de pied aux gens pendant qu’ils sont à terre et leur fait payer pour l’erreur du gouvernement. C’est mal et il doit arrêter.

Parson a déclaré en juillet que son administration analysait les moyens de résoudre la situation.

« Nous travaillons avec les départements là-dessus », a déclaré Parson lors d’une apparition à St. Louis. «Nous essayons de savoir comment nous allons avancer sur cette solution. Je pense qu’il y a plus de conversations à avoir. Les conseillers généraux sont impliqués. Il y a beaucoup de pièces mobiles. »

Un processus d’annulation du trop-payé des allocations de chômage fédérales versées aux demandeurs du Missouri a été mis en œuvre plus tôt cette année. En août, le Département du travail et des relations industrielles (DOLIR), sans nouvelle loi ni directive de l’administration, a entamé le processus de récupération des trop-payés, y compris les saisies-arrêts sur salaire.

Le projet de loi de 2022 exige que le (DOLIR) renonce au remboursement de toute allocation de chômage qui a été distribuée de manière incorrecte mais non frauduleuse aux demandeurs si les allocations ont été versées à partir du fonds d’affectation spéciale pour l’indemnisation du chômage de l’État.

Si la législation est adoptée, le DOLIR doit, dans les 90 jours, informer les demandeurs d’emploi auxquels une dérogation a été refusée en leur indiquant comment ils peuvent désormais faire appel. Les demandeurs disposent alors d’un délai de 60 jours pour manifester leur volonté de faire appel et le DOLIR doit alors cesser tout effort pour récupérer les prestations versées en trop.

« En aucun cas, DOLIR ou toute division de celui-ci ne tentera de récupérer les prestations versées en trop pendant que l’affaire est en instance d’appel », indique le projet de loi.

Si le DOLIR a récupéré les allocations de chômage versées en trop à un individu, la législation oblige le ministère à notifier les demandeurs par courrier certifié dans les 15 jours suivant sa découverte des fonds récupérés. Le DOLIR doit rembourser les fonds à la personne dans les 30 jours suivant la notification si le montant est inférieur à 10 000 $. Si le montant est supérieur à 10 000 $, le remboursement des fonds doit être effectué dans un délai raisonnable convenu entre le DOLIR et le demandeur, avec intérêts. Si le DOLIR n’informe pas le demandeur du trop-perçu, les intérêts courent à compter de la date de découverte, quel qu’en soit le montant.