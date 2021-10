Les législateurs du Texas adoptent de nouvelles cartes du Congrès renforçant le GOP

Les républicains du Texas ont approuvé lundi les cartes redessinées de la Chambre des États-Unis qui favorisent les titulaires et diminuent la représentation politique des communautés minoritaires croissantes, même si les Latinos sont à l’origine d’une grande partie de la croissance dans le plus grand État rouge du pays.

Le gouverneur du GOP, Greg Abbott, devrait approuver les changements. Les groupes de défense des droits civiques ont poursuivi en justice avant même que les législateurs républicains n’aient terminé lundi.

« Le Texas utilise tous les moyens à sa disposition pour empêcher le changement inévitable de l’électorat texan », a déclaré Nina Perales, avocate au Mexican American Legal Defence and Education Fund.

LA COUR SUPRÊME SIGNALE UNE RÉSOLUTION RAPIDE SUR LE DÉFI BIDEN DE LA LOI SUR L’AVORTEMENT DU TEXAS

Les drapeaux des États-Unis et du Texas flottent devant le Capitole du Texas le 13 juillet 2021 à Austin, au Texas. (Photo de Montinique Monroe/.)

Son organisation a déposé une plainte avec plusieurs autres groupes de défense des droits des minorités devant un tribunal fédéral du Texas. Il allègue que les cartographes républicains ont dilué la force politique des électeurs minoritaires en ne dessinant aucun nouveau district où les résidents latinos détiennent la majorité, bien que les Latinos aient constitué la moitié des 4 millions de nouveaux résidents du Texas au cours de la dernière décennie.

Un porte-parole d’Abbott, qui est nommé dans le procès, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mardi.

Les républicains ont déclaré avoir respecté la loi en défendant les cartes, qui protègent leur emprise sur le Texas en attirant davantage d’électeurs partisans du GOP dans les districts de banlieue où les démocrates ont fait des percées ces dernières années.

Le Texas est régulièrement traîné devant les tribunaux depuis des décennies pour des cartes de vote, et en 2017, un tribunal fédéral a constaté qu’une carte dessinée par les républicains avait été dessinée pour discriminer intentionnellement les électeurs minoritaires. Mais deux ans plus tard, ce même tribunal a déclaré qu’il n’y avait pas de raison suffisante pour prendre la mesure extraordinaire de remettre le Texas sous surveillance fédérale avant de modifier les lois ou les cartes de vote.

Les cartes qui révisent la façon dont près de 30 millions d’habitants du Texas sont répartis en districts politiques – et qui est élu pour les représenter – terminent une année très chargée dans l’État en matière de droits de vote. Les législateurs démocrates ont abandonné à deux reprises un projet de loi sur les élections qui resserrait les règles de vote déjà strictes de l’État, qu’ils ont qualifié de tentative effrontée de priver les minorités et d’autres électeurs de tendance démocrate du droit de vote.

Le plan ne crée pas de districts supplémentaires où les électeurs noirs ou hispaniques représentent plus de 50% de la population électorale, même si les personnes de couleur représentaient plus de 9 des 10 nouveaux résidents au Texas au cours de la dernière décennie.

STATUE SUPPRIMÉE DE ROBERT E. LEE MAINTENANT À PRIVATE TEXAS RESORT

La sénatrice de l’État républicain Joan Huffman, qui a rédigé les cartes et dirige le comité sénatorial de redécoupage, a déclaré à ses collègues législateurs qu’ils étaient « aveuglés par la race ». Elle a déclaré que son équipe juridique s’était assurée que le plan respectait la loi sur les droits de vote.

Le Texas GOP contrôle les deux chambres de l’Assemblée législative, leur donnant un contrôle presque complet du processus de création de cartes. L’État a dû défendre ses cartes devant les tribunaux après chaque processus de redécoupage depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les droits de vote en 1965, mais ce sera la première depuis qu’une décision de la Cour suprême des États-Unis a déclaré que le Texas et d’autres États ayant des antécédents de discrimination raciale n’avaient plus besoin demander au ministère de la Justice d’examiner les cartes avant qu’elles ne soient approuvées.

Cependant, dessiner des cartes pour créer un avantage politique n’est pas inconstitutionnel. La proposition ferait également d’environ deux douzaines des 38 districts du Congrès de l’État des districts républicains sûrs, avec la possibilité de récupérer au moins un nouveau bastion démocrate nouvellement redessiné à la frontière avec le Mexique, selon une analyse de l’Associated Press des données de l’élection de l’année dernière recueillie par le Conseil législatif du Texas. Actuellement, les républicains détiennent 23 des 36 sièges de l’État.

À la suite de négociations entre les membres de la Chambre du Texas et les sénateurs de l’État, les districts des districts de la région de Houston de la représentante américaine Sheila Jackson Lee, une démocrate qui purge son 14e mandat, et de la représentante américaine Al Green, un démocrate voisin, ont été restaurés, dissociant les deux et tirant Jackson Lee est de retour dans son quartier.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les législateurs du Texas ont également approuvé des cartes redessinées pour leurs propres districts, les républicains suivant un plan similaire qui n’augmente pas les districts d’opportunités pour les minorités et maintiendrait leur parti au pouvoir à la Chambre et au Sénat de l’État.