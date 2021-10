Les législateurs du Texas poussent un plan de redécoupage qui profite uniquement aux républicains

La semaine dernière, le Sénat du Texas a approuvé son dernier plan de redécoupage des 33 districts qui pourraient bientôt constituer l’État. En plus d’ajouter deux nouveaux quartiers pour tenir compte de la croissance démographique, le plan modifie radicalement les quartiers actuels des grands métros comme Dallas-Fort Worth, Houston et Austin. Dans un article publié vendredi, le Texas Tribune s’est concentré sur quatre districts proposés dans la région du nord du Texas qui mettent en évidence les efforts que la maison majoritaire républicaine ira pour rester au pouvoir et renforcer leur nombre.

Le premier est TX-33, un district de la région de Dallas-Fort Worth qui a été créé en 2010 par un panel de juges fédéraux qui ont travaillé pour préserver les droits de vote des électeurs noirs et bruns, conformément à la loi sur les droits de vote. Cependant, les dispositions mêmes qui ont créé le TX-33 ne sont plus en place. La Cour suprême a annulé un article de la loi sur les droits de vote en 2013 qui exigeait un précontrôle fédéral dans les États et les régions ayant des antécédents de privation du droit de vote envers les groupes marginalisés.

Pour la première fois, les législateurs du Texas procèdent à un redécoupage sans surveillance fédérale et semblent profiter de cette opportunité pour modifier la composition démographique des districts qu’ils pourraient bientôt représenter. Le Texas Tribune note que le plan visant à rendre le TX-33 plus blanc consiste à créer « un doigt bizarre vers le nord dans le comté de Dallas », que vous pouvez voir sur cette carte interactive.

Le TX-33 proposé serpente autour du métro Dallas-Fort Worth

Les électeurs hispaniques en particulier seraient touchés et poussés dans un autre district, TX-6, qui a été élargi pour inclure six autres comtés à majorité blanche s’étendant au sud et à l’est. Selon le Texas Tribune, ce changement équivaudrait à « une marge de victoire hypothétique de 20 points pour Trump ».

Les électeurs hispaniques du Texas ont certainement contribué à la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle de 2020, bien que l’État soit finalement devenu rouge. Selon KVUE, filiale d’Austin ABC, Biden a remporté le vote hispanique au Texas par 19 points. Les électeurs hispaniques ne sont pas les seuls républicains démographiques du Texas à se concentrer sur leur dernier plan de redécoupage.

La population électorale asiatique, qui est l’un des groupes à la croissance la plus rapide au Texas, ressentirait également les impacts négatifs de la proposition de redécoupage. Le comté de Collin, où la population asiatique a plus que doublé au cours de la dernière décennie, verrait bon nombre de ses quartiers majoritairement asiatiques divisés en deux districts : TX-3 et TX-4. Le plan réduirait le nombre d’électeurs asiatiques éligibles de 10,8% à 5,6% dans TX-3.

Cela augmenterait la population d’électeurs éligibles asiatiques dans le TX-4, mais de manière minime par rapport aux plus de 73% d’électeurs éligibles blancs qui engloberaient le district prévu. Les électeurs asiatiques constituent un bloc électoral particulièrement fort pour les démocrates. Un sondage de sortie de l’élection présidentielle de 2020 mené par NBC News a révélé que Joe Biden avait reçu environ 63% des voix des Américains d’origine asiatique. Les électeurs asiatiques ont également contribué à rendre la Géorgie bleue en 2020 et ont voté en nombre record dans l’État.

Le plan de redécoupage des républicains traite le fait que les minorités sont au centre de la croissance démographique du Texas comme si l’augmentation du nombre de personnes de couleur dans l’État était une menace. Une proposition antérieure avait le même problème et a même attiré l’attention du LULAC, qui l’a réprimandée.

«La plus forte croissance au Texas entre 2010 et 2020 a été celle des Hispaniques, qui ont contribué au boom démographique de l’État. Pourtant, la carte d’aujourd’hui garantit presque que tout le monde, à l’exception d’un Latino, obtient un nouveau siège au Congrès. Le président du LULAC, Domingo Garcia, a déclaré dans un communiqué.

L’adoption de la loi sur la liberté de vote pourrait mettre fin à la prise de pouvoir des républicains au Texas et dans tout le pays. Exhortez le Sénat à adopter la loi sur la liberté de vote, sur laquelle les législateurs voteront la semaine prochaine. Il met fin au gerrymandering, exige l’enregistrement automatique des votes et donne le droit de vote aux personnes condamnées pour crime.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Community last sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.