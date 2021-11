Les législateurs exigent que les États-Unis punissent la Finlande pour avoir criminalisé le christianisme

Six représentants républicains américains ont publié mercredi une lettre exigeant que les États-Unis prennent des mesures contre la Finlande pour avoir criminalisé le christianisme par le biais de ses lois sur les crimes haineux.

Des procureurs finlandais portent plainte contre un évêque protestant et un membre du Parlement national pour avoir déclaré publiquement ce que la Bible enseigne sur le sexe et le mariage.

L’évêque Juhana Pohjola et le membre du Parlement Paivi Rasanen encourent des amendes et jusqu’à deux ans de prison en vertu de lois sur les « crimes haineux » qui criminalisent effectivement la parole et font du gouvernement l’arbitre de ce que les croyances religieuses sont légales en Finlande. L’une des charges retenues contre Rasanen est le crime présumé d’avoir publié un verset biblique sur Twitter.

« Les gens libres ne devraient pas avoir à violer et à abjurer leurs convictions les plus profondes pour continuer à faire partie d’une société libre », écrivent les législateurs américains en réponse à cette situation. « La vraie liberté religieuse protège à la fois le droit d’un individu d’avoir des croyances impopulaires face aux vents culturels dominants du monde, mais aussi son droit de vivre authentiquement et de professer les vérités qui lui sont chères sans craindre l’ingérence du gouvernement. Ces droits sont fondamentaux et inaliénables pour toute la race humaine, et ils sont essentiels à l’épanouissement de l’âme humaine et de la société civile.

Rasanen et Pohjola ont chacun été interrogés pendant des heures par des responsables finlandais pour avoir déclaré des croyances que les chrétiens ont depuis des milliers d’années. Ils seront jugés en janvier.

Pohjola est l’évêque du diocèse de la mission évangélique luthérienne de Finlande. Son crime de haine présumé publie un livret de 2004 écrit par Rasanen sur les enseignements de la Bible sur le sexe et le mariage. Des années après la publication de cette brochure, la Finlande a adopté des lois créant des privilèges légaux pour les citoyens LGBT, en vertu desquels les deux chrétiens sont maintenant accusés d’« incitation contre un groupe de personnes ».

Dans une interview exclusive avec The Federalist Tuesday, Pohjola a clairement indiqué que lui et Rasanen n’avaient jamais incité et n’inciteraient jamais à la violence contre qui que ce soit, car l’amour de Dieu pour tous les gens qui efface tous leurs péchés est une autre croyance chrétienne fondamentale. Le couple est poursuivi uniquement pour discours non violent, que le gouvernement finlandais actuel insiste sur le fait qu’il s’agit d’« agitation ethnique », criminalisant ainsi le christianisme.

Pohjola a noté que l’interprétation des procureurs des lois finlandaises sur les crimes haineux fait des chrétiens de la nation des citoyens de seconde zone en limitant leur capacité à s’exprimer librement sur les affaires publiques sur un pied d’égalité avec tous les autres citoyens finlandais. Ces lois empêchent également les pasteurs et les parents chrétiens d’élever leurs propres enfants selon leurs croyances les plus profondes et les plus importantes, un autre droit humain.

« Ces poursuites pénales soulèvent de sérieuses questions quant à l’étendue de l’engagement de la Finlande à protéger la liberté religieuse de ses citoyens, comme convenu avec sa participation à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et d’autres organisations multilatérales », a déclaré le législateur américain. » dit la lettre. « De plus, punir des citoyens pour des remarques faites sur les réseaux sociaux et une brochure qui est aux yeux du public depuis 17 ans est un abus manifeste du pouvoir du gouvernement. Ces actions du gouvernement finlandais auront sans aucun doute un effet dissuasif sur la liberté d’expression en Finlande et en Occident.

La lettre appelle la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale à prendre des mesures contre la Finlande à la suite de ses violations des droits humains dans les affaires Pohjola et Rasanen. En mai, dix intellectuels mondialement reconnus ont envoyé une lettre à la commission au sujet de cette affaire, demandant au secrétaire américain au Trésor de sanctionner les procureurs finlandais pour cette violation des droits humains universels.

L’assistant législatif du représentant Chip Roy, R-Texas, a déclaré à The Federalist qu’un sénateur américain pourrait également retarder la nomination en attente de l’ambassadeur des États-Unis en Finlande pour faire davantage pression sur la nation afin qu’elle respecte son engagement envers les droits humains naturels qui incluent la liberté de parole et religion. Outre Roy, les autres signataires de la lettre sont les représentants américains Michael Cloud, Byron Donalds, Paul Gosar, Jody Hice et Doug Lamborn.

Lisez la lettre complète ci-dessous.