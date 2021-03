Les législateurs font pression sur les oligarques de la grande technologie sur leur rôle dans la dégradation de la santé mentale des enfants Vir .

Les législateurs républicains du comité de la Commission de l’énergie et du commerce de la Chambre exhortent les grandes entreprises technologiques à fournir plus d’informations sur l’effet de leurs produits sur la santé mentale des enfants.

Les PDG de Google, Facebook et Twitter ont reçu des lettres des représentants de GOP. Cathy McMorris Rodgers, Bob Latta, Gus Bilirakis et Morgan Griffith, mardi, demandant que toutes les recherches et études sur la santé mentale des enfants après avoir utilisé certaines technologies et plates-formes de médias sociaux soient rendues au comité à la mi-avril.

Les informations fournies, ont noté les dirigeants, devraient inclure des ventilations par âge, le cas échéant, telles que la mesure de l’effet de ces plates-formes sur les moins de 13 ans par rapport à ceux âgés de 13 à 18 ans. Les dirigeants du comité et du sous-comité ont également demandé les noms des les entreprises engagées pour les études, les résultats de cette recherche et tout examen détaillant «l’impact des produits des concurrents sur la santé mentale des enfants».

La semaine dernière, McMorris Rodgers a dénoncé les géants de la Silicon Valley lors d’une audience commune sur les grandes technologies pour avoir dominé leur pouvoir de «manipuler et nuire à nos enfants».

«Il y a dix ans – quand j’ai rejoint les plateformes Big Tech – je pensais qu’elles seraient une force pour le bien. J’ai pensé qu’ils nous aideraient à établir des relations et à promouvoir la transparence au Congrès », a déclaré McMorris Rodgers. «Aujourd’hui, les plateformes Big Tech sont ma plus grande peur en tant que parent.»

Elle a poursuivi sa condamnation en affirmant que Facebook, Twitter et Google ont «brisé ma confiance… parce que vous avez abusé de votre pouvoir pour manipuler et nuire à nos enfants».

. @ CathyMcMorris à Big Tech: «Il y a 10 ans, lorsque j’ai rejoint les plateformes Big Tech, je pensais qu’elles seraient une force pour le bien. Aujourd’hui, les plates-formes Big Tech sont ma plus grande peur en tant que parent. pic.twitter.com/ERp56DBEfa – Énergie et commerce GOP (@HouseCommerce) 25 mars 2021

McMorris Rodgers a précédemment rejoint House Republicans pour créer le «Big Tech Accountability Program», destiné à attirer l’attention sur la façon dont les oligarques technologiques et leurs produits «blessent les enfants», «utilisent des algorithmes pour favoriser la dépendance» et contribuent «au toilettage et à la traite des enfants».

Lors de l’audience de la semaine dernière, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a confirmé que la société développe une application de type Instagram pour les enfants de moins de 13 ans, mais que Facebook est «au début de notre réflexion» sur le fonctionnement d’une application pour enfants.

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.