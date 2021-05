Les législateurs louisianais félicitent North Face, anti-combustibles fossiles, d’être un client fidèle du pétrole et du gaz Vir .

Comme de nombreuses entreprises aujourd’hui, The North Face revendique une position morale élevée en s’alignant politiquement sur les opinions de gauche.

Bien que la société californienne ne fournisse pas 400 vestes au développeur pétrolier et gazier de l’ouest du Texas Innovex Downhole Solutions, elle dépend de l’industrie des combustibles fossiles. Près des deux tiers de ses vêtements sont fabriqués à partir de matières synthétiques rendues possibles par les combustibles fossiles. Les parkas, les bottes et les sacs à dos que The North Face vend sont fabriqués à partir de produits contre lesquels la vertu signale pour apaiser la gauche.

The North Face, cependant, raconte une histoire différente sous les yeux du public. La société a affirmé qu’elle ne vendrait pas ses vêtements aux sociétés pétrolières et gazières, qui ne seraient «pas conformes aux normes de sa marque». Les capitalistes réveillés disent qu’ils fourniront «des tissus pour vêtements 100% de source responsable d’ici 2025».

À la lumière de leur hypocrisie des combustibles fossiles, l’État de Louisane a félicité la société pour son engagement dans l’industrie pétrolière et gazière.

Dans une résolution de la semaine dernière, la Louisiana House a reconnu The North Face comme un «client extraordinaire» des «industries pétrochimiques pétrolières et gazières de Louisiane».

La résolution met en évidence la «relation symbiotique entre l’industrie pétrolière et gazière et pétrochimique de Louisiane et The North Face», félicitant l’entreprise de vêtements pour «avoir utilisé des ressources pétrolières et gazières vitales si importantes pour notre État».

«The North Face continue d’offrir une collection complète de vêtements d’extérieur, de ski, de sacs à dos, de polochons et de chaussures haute performance en nylon, polyester et polyuréthane, tous issus de produits pétroliers», indique la résolution.

Business Insider rapporte que l’industrie de la mode représente 10% des émissions mondiales de carbone. Selon une étude de la Fondation Ellen MacArthur, que la société a partiellement financée, environ 20% de la pollution mondiale par l’eau provient de traitements textiles et de colorants. La société mère de The North Face – VF Corporation – possède des usines en Chine communiste et utilise du gaz pour transporter des matériaux aux États-Unis.

La société a également été récompensée par la Colorado Oil and Gas Association en mars avec un «Prix du client extraordinaire».

«Avoir un si grand pourcentage de ce qu’ils fabriquent, probablement les trois quarts de la masse qu’ils expédient, est en fait notre produit. Il est donc difficile de surpasser la nature globale de The North Face en tant que consommateur de notre produit », a déclaré Chris Wright, PDG de Liberty Oilfield Services à Denver, Colorado.

La majorité des produits The North Face sont dérivés des matériaux à base de pétrole polyester, nylon et polyuréthane. Quoi qu’il en soit, la vertu de l’entreprise signale les méfaits des combustibles fossiles mêmes avec lesquels ils gagnent de l’argent.

The North Face n’a pas répondu à une demande de commentaire.