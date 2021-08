Les législateurs pro-Crypto House combattent la clause sur la monnaie numérique dans le projet de loi sur les infrastructures Crypto new media

Alors que le projet de loi sur les infrastructures, très débattu, fait son chemin au Congrès, les partisans des crypto-monnaies s’expriment à la Chambre des représentants des États-Unis dans le but de lutter contre la législation controversée sur les crypto-monnaies.

Le projet de loi non modifié impose aux bourses de cryptographie et à d’autres entités de déclarer les transactions à l’Internal Revenue Service (IRS) à des fins de déclaration fiscale, qui sont structurées de la même manière que les directives imposées aux courtiers financiers traditionnels.

Les membres du Congrès et les partisans de l’industrie favorables à la cryptographie soutiennent que les nouvelles réglementations fixées sur ces entités cryptographiques freineraient gravement l’innovation technologique aux États-Unis. Ils disent également que cela présenterait des exigences déraisonnables pour les validateurs, les mineurs de crypto-monnaie et les développeurs de portefeuilles numériques qui ne savent pas qui sont leurs acheteurs et vendeurs.

Les démocrates de la Chambre de Californie, y compris les représentants Ro Khanna, Eric Swalwell et Anna Eshoo, verrouillent les bras avec les représentants Bill Foster (D-IL) et Darren Soto (D-FL) pour soutenir les révisions des amendements cryptographiques.

Dans une interview avec Politico, le représentant Soto se dit convaincu que les membres de la Chambre sont de plus en plus favorables à la révision du projet de loi.

« Les membres commencent à faire attention. Il y a un soutien bipartite croissant pour s’assurer que ce langage est juste. »

L’administration Biden se préparerait à donner suite au projet de loi d’origine, car les responsables pensent que cela leur donne plus de flexibilité pour surveiller l’industrie de la cryptographie.

Eshoo a exhorté la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, à s’attaquer aux «règlements impraticables» énoncés dans le projet de loi original. Un assistant anonyme de la direction de la Chambre a déclaré que Pelosi prévoyait de revoir le libellé du projet de loi concernant la cryptographie.

Soto dit que les membres du Congrès pro-crypto essaieront d’utiliser « toutes les voies » pour retravailler les règles fiscales, que ce soit par le biais du budget de 3,5 billions de dollars des démocrates ou par le biais d’une législation autonome.

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Jorge Salcedo

