Les législateurs veulent l’aide de Biden pour la réforme technologique, qui soutient une censure accrue

Les législateurs des deux partis souhaitent que le président Joe Biden s’implique dans la nouvelle législation technologique menant aux élections de 2022. Il s’agit d’une mesure dangereuse pour la liberté d’expression, car l’administration Biden a explicitement soutenu une censure accrue en ligne.

Le sénateur John Thune (R-SD) fait partie de ceux qui ont appelé Biden à soutenir les efforts de réforme des Big Tech, selon Newsmax. « La Maison Blanche a prouvé qu’elle peut s’impliquer dans les priorités législatives quand elle le veut, alors j’espère que le président et son équipe s’intensifieront et fourniront un leadership indispensable et attendu depuis longtemps sur ce front », aurait déclaré Thune. Un responsable de l’administration Biden a déjà déclaré au Wall Street Journal que Biden était intéressé à aborder les « incitations [tech platforms] créer pour promouvoir un contenu sensationnel et source de division.

Le sénateur Richard Blumenthal (D-CT) a déclaré: « Il y a une vraie victoire ici pour le président s’il saisit ce moment avec nous. » Blumenthal a demandé à plusieurs reprises que l’ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, soit banni de Facebook en 2020, et a plus récemment appelé à une censure en ligne accrue de la « désinformation ». Blumenthal a également pris la parole lors d’une cérémonie de remise des prix du Parti communiste au début du mois et a investi dans une entreprise liée à la Chine, soulevant des questions quant à savoir s’il soutient la censure oppressive à la chinoise en ligne. Quant au sénateur Thune, il envisage de prendre sa retraite en partie parce qu’il pense que Donald Trump a trop d’influence dans le parti républicain, selon le New York Times.

La société pro-Biden de Wall Street, Cowen Washington Research Group, a déclaré que le soutien de Biden augmenterait considérablement les chances d’adoption de certaines législations technologiques, a écrit le Journal. Parmi les soi-disant réformes technologiques, citons la loi sur la désinformation sur la santé, introduite par la sénatrice Amy Klobuchar (D-MN), qui fournirait une « exception » aux immunités de l’article 230. L’exception s’appliquerait si les algorithmes d’une plate-forme faisaient la promotion d’un message réputé contenir de « fausses informations sur la santé » lors d’une urgence nationale déclarée, selon Media Post.

Biden lui-même a soutenu une censure en ligne accrue dans le passé. Il a abrogé le décret de l’ancien président Donald Trump visant à enquêter sur la censure des Big Tech en mai. Des rapports en août ont déclaré que l’administration de Biden avait fait pression sur Facebook pour censurer toute information qui contredirait le récit COVID-19 de l’administration. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a admis que l’administration Biden avait « levé ». . .préoccupations » avec Facebook au sujet d’informations prétendument « inexactes » en ligne. Le site Web de la campagne de Biden avait promis un groupe de travail sur la censure d’Internet prétendument pour assurer plus de sécurité aux femmes en ligne en novembre 2020.

Les défenseurs de la liberté d’expression doivent se méfier de toute mesure soutenue par des politiciens comme Biden, qui ont fait leurs preuves en matière d’actions pro-censure et anti-liberté d’expression.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez vos sénateurs et exigez que toutes les idées qu’ils soutiennent protègent le discours conservateur. Les géants de la technologie ne devraient offrir à leurs utilisateurs rien de moins que la liberté d’expression incarnée dans le premier amendement tel qu’interprété par la Cour suprême des États-Unis. Si vous avez été censuré, contactez-nous en utilisant le formulaire de contact de CensorTrack et aidez-nous à tenir Big Tech responsable.

