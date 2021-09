Actualités Bitcoin

Les Libanais se précipitent vers la crypto alors que la devise Fiat perd plus de 90% de sa valeur et que l’inflation monte en flèche

AnTy21 septembre 2021

Les Libanais se tournent vers la crypto-monnaie car leur monnaie fiduciaire continue de perdre considérablement de sa valeur.

La livre libanaise, ou lire, a perdu plus de 90 % de sa valeur en l’espace de deux ans. Dans le même temps, l’inflation monte en flèche, les prix des denrées alimentaires augmentant jusqu’à 400% en décembre 2020 tandis que les prix des vêtements ont augmenté de 560% et l’ameublement, l’équipement ménager et l’entretien en hausse de 655%.

“Les agents (de sécurité), les politiciens, les personnalités des médias, tout le monde achète de la crypto”, a déclaré à . un commerçant libanais de crypto-monnaie, Mario Awad.

“De plus en plus, c’est aussi votre personne moyenne qui essaie de sortir des banques effondrées et de réduire leurs pertes.”

Le marché des crypto-monnaies est alimenté par l’effondrement du système financier libanais en 2019.

La livre libanaise est arrimée au dollar américain depuis plus de deux décennies et, en septembre de cette année, elle est passée de 1 500 à environ 15 000 dollars sur le marché parallèle.

Les citoyens sont obligés de retirer de l’argent en monnaie locale à perte passive. Même s’ils prennent des chèques libellés en dollars américains qui sont vendus pour une fraction, actuellement environ 20 %, de leur prix.

L’année dernière, le gouvernement a proposé un plan de relance au Fonds monétaire international (FMI) qui estimait les pertes de son système financier à environ 83 milliards de dollars.

“C’est drôle quand les gens disent que la crypto n’est pas réelle parce que ce que nous avons découvert au Liban, c’est que cette monnaie numérique est 100 fois plus réelle que les lollars (terme d’argot pour l’USD coincé dans le système financier libanais) que nous avons dans la banque”, a déclaré un passionné de crypto.

Au Liban, le mode de transaction populaire est le peer-to-peer (P2P) sur des applications populaires comme WhatsApp et Telegram. La majorité de ces transactions allant de quelques centaines à quelques milliers de dollars se déroulent dans des pièces stables comme Tether (USDT).

Selon un rapport de la Banque mondiale, la crise économique du pays est probablement l’une des pires au monde depuis les années 1850 en raison de la corruption systémique.

“Les développeurs de bitcoin pensaient certainement aux choses exactes qui se sont passées ici … à propos d’institutions corrompues avec de mauvaises politiques monétaires et fiscales conduisant à l’avilissement des devises”, a déclaré un utilisateur de crypto-monnaie.

Les Libanais, cependant, ne se contentent pas d’échanger des cryptos, mais aussi de les extraire dans un pays qui subit des coupures de courant. Les mineurs de crypto, cependant, peuvent profiter des subventions aux carburants lourds qui rendent l’électricité disponible dans la région à certains des tarifs les moins chers au monde.

Cependant, la réglementation est toujours une zone grise, avec un cadre libanais d’un échange de crypto-monnaies appelé CryptoLira disant: “C’est un désert réglementaire”.

« Pour beaucoup, cela est considéré comme une bonne chose parce que nous ne vivons pas dans un pays où les réglementations et les politiciens nous donnent de l’espoir – bien au contraire. Mais cela nuit à l’adoption généralisée (de la crypto-monnaie) », a-t-il déclaré.

