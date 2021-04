Les libéraux blancs veulent punir le racisme plus durement que les noirs, selon une enquête ⋆ .

Vaut-il mieux punir si durement le racisme perçu qu’il disparaît pratiquement, ou améliorer la confiance des minorités pour que les incidents racistes ne les dérangent pas?

Les libéraux blancs préfèrent l’approche punitive à «l’option de la résilience» par plus de deux contre un (71-29%), selon un nouveau rapport d’un professeur de politique basé sur près de trois ans d’enquêtes originales auprès des Américains.

En revanche, une majorité de Noirs (53%) favorise la résilience – une société où «les remarques racistes ne les affectent plus» en raison de leur confiance accrue – plutôt que des punitions sévères (47%).

Cependant, il est moins probable de développer cette confiance s’ils lisent des ouvrages éclairés par la théorie critique des races.

L’une des enquêtes a révélé un écart de 15 points entre les répondants noirs qui ont convenu qu’ils «pourraient faire aboutir leur projet de vie» après avoir lu un passage de l’écrivain pessimiste noir Ta-Nehisi Coates (68%), par rapport à ceux qui n’ont pas lu le passage (83%). Le politologue Wilfred Reilly de l’Université d’État du Kentucky, historiquement noire, a qualifié cela de «pire constatation» du rapport d’Eric Kaufmann de l’Université de Londres.

Les conservateurs et les libéraux blancs sont beaucoup plus polarisés que les noirs sur les questions raciales, selon Kaufmann, dont les recherches antérieures incluent la discrimination politique et «l’autocensure» dans l’enseignement supérieur. Il a rédigé le rapport pour le Manhattan Institute, au centre-droit, où il est associé, et a mené plusieurs enquêtes.

Kaufmann a trouvé des différences significatives dans les réponses basées sur l’idéologie, «l’exposition aux médias sociaux» et le niveau d’éducation. Par exemple, les Noirs qui utilisent les médias sociaux ont signalé des niveaux de discrimination perçus bien plus élevés que leurs pairs qui ne le font pas dans une étude du Pew Research Center de 2016.

«Je conseillerais aux décideurs politiques de réglementer Big Tech en tant qu’oligopole, tout comme Clarence Thomas l’a récemment suggéré», a déclaré Kaufmann à Just the News lorsqu’on lui a demandé des recommandations politiques basées sur ses conclusions.

Il faisait référence à l’accord du juge de la Cour suprême dans une décision rejetant un procès intenté par des utilisateurs de Twitter contre le président de l’époque Trump. «Nous n’aurons bientôt d’autre choix que de nous pencher sur la manière dont nos doctrines juridiques s’appliquent à des infrastructures d’information privées hautement concentrées telles que les plates-formes numériques», a écrit Thomas.

“Il ne s’agit pas de démanteler Big Tech, mais de les traiter comme des entreprises opérant comme des transporteurs publics comme des compagnies de téléphone, dans lesquelles le public a un intérêt”, a écrit Kaufmann dans un e-mail.

Les régulateurs devraient obliger les grandes entreprises technologiques à remettre leurs algorithmes afin que les régulateurs puissent contrôler leur conformité avec le premier amendement et la loi sur les droits civils, avec des sanctions «appliquées de manière cohérente, sans égard à la politique ou à l’idéologie», a-t-il déclaré.

Les libéraux blancs surpassent les libéraux noirs en termes de punition et de résilience

Kaufmann a cherché à tester l’effet du CRT sur «l’autonomisation des noirs» en donnant au public noir différents passages à lire, voire aucun, avant de répondre aux questions sur leur capacité à «contrôler leur vie».

La lecture du passage de Coates de «Lettre à mon fils», qui dit que la tradition américaine est de «détruire le corps noir», a eu un «effet déresponsabilisant significatif» sur les répondants noirs.

Et pourtant, les jeunes Noirs américains sont plus susceptibles (75%) que leurs aînés (57%) de convenir que les Noirs «ne seront jamais vraiment égaux si la société ne les impose pas aux mêmes normes que les autres», a révélé l’enquête de Kaufmann. Ils semblent «particulièrement désireux d’être traités comme des citoyens également compétents et responsables», contrairement aux principes du CRT.

Étonnamment peut-être, les Blancs et les Noirs ont à peu près les mêmes points de vue sur la question de savoir si le politiquement correct est «humiliant» pour les Noirs (57% des Blancs, 56% des Noirs) ou «nécessaire pour les protéger» (43% des Blancs, 44% des Noirs) . La division est bien plus grande entre les libéraux blancs et les conservateurs (19 points) que les libéraux noirs et les conservateurs (3 points), a constaté Kauffman.

Ceux qui déclarent être «tristes ou anxieux» au moins la moitié du temps sont également «beaucoup plus susceptibles de déclarer avoir été victimes de racisme et de discrimination», a constaté Kaufmann. Les Blancs et les Noirs les plus tristes et les plus anxieux rapportent tous deux avoir subi environ 20 points de racisme de plus que les membres les plus heureux et les plus calmes de leurs groupements raciaux respectifs.

Échos de la panique morale des “ garderies sataniques ”

Aux yeux des pessimistes raciaux, le racisme est devenu une «quantité conservée apparentée à la masse ou à l’énergie», a écrit Kaufmann, citant un essai de son collègue de l’Institut de Manhattan, Coleman Hughes. Alors même que le comportement raciste décline, le concept de racisme s’élargit: il est «transformable mais irréductible».

Hughes, un jeune écrivain noir qui a témoigné contre les réparations pour les Noirs, a écrit l’avant-propos du rapport. La croyance infondée que le racisme est endémique s’apparente à la panique morale des «garderies sataniques» des années 1980, a-t-il écrit, accusant en partie la diffusion de la théorie critique de la race (CRT) et l’intersectionnalité dans les entreprises et les systèmes K-12.

Kaufmann note que l’opinion du public sur les relations raciales entre noirs et blancs a plongé après la mort par balle de Michael Brown en 2014 et est retombée à ce niveau après la mort de George Floyd l’année dernière.

Il émet l’hypothèse que «l’émergence et la diffusion rapide des médias sociaux peuvent expliquer» l’augmentation de «l’importance de la question raciale» en Amérique et «l’humeur aigre» associée à la race depuis 2014.

Même si la violence blanc sur noir dans les interactions policières-suspectes diminue, «chaque événement a plus de chances d’être capturé [live] et de posséder un effet multiplicateur médiatique plus élevé », a écrit Kaufmann.

«Le Grand Réveil» a décollé à peu près au même moment, avec des militants progressistes partageant de manière disproportionnée du contenu politique sur les réseaux sociaux. Cela a contribué à étendre la diffusion des «idées modernistes de gauche» telles que les microagressions, a-t-il dit, alors même que les opinions des conservateurs blancs sur la prévalence du racisme ont à peine changé en 25 ans.

Certains utilisateurs de Twitter ont critiqué Kaufmann pour ne pas avoir publié ses données brutes avec le rapport.

«Si je le publie, d’autres peuvent l’utiliser pour publier du matériel dans un article de journal», a-t-il déclaré à Just the News. «Je préfère peut-être faire cela étant donné que j’ai payé pour cela.»

S’il y a une “énorme clameur” pour les données brutes, il les publiera, dit-il: “Il n’y a vraiment rien à cacher.”