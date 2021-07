Les libéraux de la Maison Blanche à Hawaï font pression pour des mandats de masques, mais les données sont décevantes

Les dirigeants démocrates de la Maison Blanche réfléchissent ou promulguent de nouveaux mandats de masques contre les coronavirus conformément aux nouvelles directives des Centers for Disease Control and Prevention – même si les nouvelles infections varient considérablement dans différents domaines.

La nouvelle directive recommande des masques à l’intérieur dans les communautés signalant au moins 50 nouveaux cas pour 100 000 personnes sur une période de sept jours. Les données de l’Université Johns Hopkins montrent qu’il existe de tels points chauds aux États-Unis, mais surtout dans le Missouri, l’Arkansas et la Louisiane.

Mais c’était à Hawaï, au Nevada et à Washington, DC, qui avaient mis en place des mandats de masque d’intérieur pour les personnes entièrement vaccinées vendredi.

Les chiffres montrent une moyenne mobile sur sept jours de 57 cas de COVID-19 dans la capitale nationale, et il n’y a eu qu’un seul décès par coronavirus en juillet, selon une analyse du New York Times des données du ministère de la Santé et des Services sociaux. Washington, DC, compte plus de 692 000 habitants, selon le Census Bureau. La Maison Blanche et la Chambre des représentants des États-Unis sont de nouveau masquées à l’intérieur.

Le président Joe Biden s’entretient avec des journalistes avant de monter à bord de Marine One sur la pelouse sud de la Maison Blanche à Washington, le vendredi 30 juillet 2021, alors qu’il dirige Camp David pour le week-end. (Presse associée)

À Hawaï, où il y a plus de 1,4 million d’habitants, selon le Census Bureau, les responsables de la santé de l’État ont signalé jeudi une moyenne mobile de 186 cas au cours des deux dernières semaines.

Et le Nevada, qui compte plus de 3 millions d’habitants, selon le Census Bureau, a signalé des moyennes sur 14 jours de 870 nouveaux cas quotidiens et sept décès quotidiens jeudi. Le gouverneur Steve Sisolak a annoncé le retour du mandat des masques d’intérieur là-bas quelques heures après la mise à jour des directives du CDC.

Le comté de Los Angeles, qui compte plus de 10 millions d’habitants, a signalé mercredi une moyenne sur sept jours de 2 428 nouveaux cas et 10 décès. Il a signalé 3 248 nouveaux cas et 17 décès jeudi, près de deux semaines après que les autorités y ont rétabli le mandat du masque pour les lieux publics intérieurs.

Des villes dirigées par des démocrates aussi éloignées que Provincetown, Massachusetts, avec une moyenne mobile de moins de 40 cas, et Kansas City, Missouri, avec 158, se sont également précipitées pour réimposer les mandats de masque – et même des entreprises privées, dont Ford et Walmart, envisagent d’exiger des masques, des tests ou des vaccins pour les employés de certaines installations.

La secrétaire de presse adjointe de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, arrive pour un point de presse à la Maison Blanche à Washington, le vendredi 30 juillet 2021. (Associated Press)

La mise à jour du CDC marque un net revirement par rapport à mai, lorsque l’administration a déclaré que les individus entièrement vaccinés pouvaient abandonner les masques et reprendre la vie normalement.

“C’était vrai à l’époque”, a déclaré Biden à Peter Doocy de Fox News jeudi lorsqu’il a appuyé sur la bascule. “Parce que je pensais qu’il y avait des gens qui allaient comprendre que se faire vacciner faisait une différence dramatique. Et ce qui s’est passé, c’est que la nouvelle variante est arrivée, ils ne se sont pas fait vacciner, elle s’est propagée plus rapidement et plus de gens tombaient malades.”

Pendant ce temps, les gouverneurs républicains. Ron DeSantis et Greg Abbott, respectivement de Floride et du Texas, ont interdit les mandats de masque.

“La voie à suivre repose sur la responsabilité personnelle plutôt que sur les mandats du gouvernement”, a déclaré Abbott dans un communiqué.

Malgré les nouvelles directives du CDC et la précipitation libérale pour rétablir les règles sur les masques, les critiques à travers le pays se sont également levés pour protester.

“Joe Biden veut obliger les employés fédéraux à se faire vacciner”, a déclaré vendredi le sénateur du Texas Ted Cruz au Sénat. “Qui diable est le gouvernement fédéral pour dire aux gens qu’ils doivent se planter une aiguille dans le bras?”

Cruz a ajouté que lui et sa famille avaient été vaccinés – mais que c’était de leur plein gré.

Certains démocrates ont résisté à la pression pour de nouveaux mandats de masques, notamment le gouverneur de Pennsylvanie Tom Wolf et le maire de New York Bill de Blasio, dont ce dernier a déclaré qu’il attendrait plus de détails du CDC.

Le CDC affirme que les personnes vaccinées peuvent toujours propager la variante delta la plus contagieuse – et elle représente désormais 83% des nouveaux cas aux États-Unis.

L’ancien secrétaire adjoint à la Santé, l’amiral Brett Giroir, a déclaré qu’il souhaitait voir des chiffres plus précis derrière les nouvelles recommandations du CDC avant de les accepter.

“Ils ont dit que c’était une occasion rare”, a-t-il déclaré mercredi à Charles Payne de Fox News. “Si c’est rare, 1%, .1%, alors vous n’avez pas besoin de masquer, et vous ne devriez pas le recommander. Si c’est 20 ou 30%, alors ce qu’ils ont dit a du sens.”

Cependant, il a par la suite averti que les personnes non vaccinées couraient un grand risque pour la variante delta.

“Toute personne qui n’est pas vaccinée et qui n’avait pas de COVID auparavant, la variante delta est si contagieuse que vous allez l’avoir”, a-t-il déclaré jeudi à “America Reports”.

Dans ses dernières découvertes disponibles sur les cas révolutionnaires, qui couvrent le 1er janvier au 30 avril, le CDC a signalé que 2% des patients étaient décédés et 10% avaient dû être hospitalisés. Et 29% des hospitalisations concernaient des patients asymptomatiques ou provenaient “d’une raison non liée au COVID-19”.

