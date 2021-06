Les libéraux-démocrates ont bouleversé les chances avec la victoire historique de Chesham et Amersham

in

Les conservateurs d’oris Johnson ont subi une défaite humiliante aux élections partielles alors que les libéraux-démocrates ont remporté une victoire historique à Chesham et Amersham

Lib Dem Sarah Green est la plus récente députée du pays après avoir remporté le siège, qui était un bastion conservateur depuis sa création en 1974.

Sir Ed Davey, le leader de Lib Dem, a déclaré que le résultat avait envoyé une “onde de choc dans la politique britannique” en montrant que le “mur bleu” des sièges sud des conservateurs pouvait être vulnérable.

Les conservateurs ont cherché à limiter les dégâts, insistant sur le fait qu’il était difficile pour les partis au pouvoir de remporter les élections partielles, mais le candidat défait Peter Fleet a reconnu que les conservateurs devaient rétablir «la confiance et la compréhension» avec les électeurs.

Élection partielle de Chesham et Amersham / PA Wire

Le concours a été déclenché par la mort de l’ancienne ministre du Cabinet Dame Cheryl Gillan qui a remporté le siège avec une majorité de 16 233 aux élections générales de 2019, soit environ 55% des voix.

Dans un résultat étonnant, Mme Green a obtenu 56,7% des voix pour obtenir une majorité de 8 028 sur les conservateurs, deuxièmes.

“Ce Parti conservateur a tenu les gens à travers le pays pour acquis pendant trop longtemps”, a déclaré Mme Green.

Le Parti vert est arrivé troisième avec 1 480 voix, les travaillistes venant en quatrième position avec seulement 622 voix, perdant ainsi la caution du parti.

Dans son discours d’acceptation, Mme Green a déclaré: “Ce soir, la voix de Chesham et Amersham est sans équivoque. Ensemble, nous avons dit : « Assez, c’est assez, nous serons entendus et ce gouvernement écoutera ».

“Cette campagne a montré que peu importe où vous vivez, ou à quel point une circonscription peut sembler sûre, si vous voulez un député libéral-démocrate, vous pouvez avoir un député libéral-démocrate.”

Elle a ajouté: «Nous continuerons le travail pour tenir ce gouvernement responsable d’avoir laissé Covid déchirer les maisons de soins. Nous défendrons les trois millions de personnes exclues du soutien financier tout au long de la pandémie et nous mettrons au défi Boris Johnson d’être beaucoup plus ambitieux dans la lutte contre le changement climatique, en soutenant nos travailleurs de première ligne et en soutenant nos petites entreprises. »

L’ampleur de la défaite sonnera l’alarme au quartier général de campagne des conservateurs (CCHQ).

Les principaux problèmes de la campagne comprenaient la ligne ferroviaire HS2, qui traverse la circonscription, et les réformes de planification proposées par le gouvernement qui ont suscité des craintes quant à la construction dans la campagne autour du siège des Chilterns.

M. Fleet a déclaré: “C’était clairement un résultat très décevant, pas le résultat auquel je m’attendais ni mon équipe.”

Il a ajouté : « C’est un résultat absolument extraordinaire qui doit tenir compte du fait que le parti libéral-démocrate n’a pas simplement jeté l’évier de la cuisine dans cette circonscription, je pense que c’était le micro-ondes, la table, le four, le lave-vaisselle, le chien, le chat et tout ce qui traînait aussi.“

La présidente conservatrice, Amanda Milling, a déclaré que “le travail commence maintenant pour montrer comment ce sont les conservateurs qui peuvent répondre aux priorités du peuple et regagner leur soutien”.

Une source conservatrice a déclaré: “Les élections partielles sont toujours difficiles pour le parti au pouvoir, en particulier 11 ans au gouvernement, mais il est indéniable que c’est un résultat très décevant.”

La victoire a pris les bookmakers au dépourvu – les conservateurs étaient les favoris et les Lib Dems ont clôturé à 4/1 avec Ladbrokes.

“C’est juste de dire que c’était une nuit pour les parieurs”, a déclaré la firme.