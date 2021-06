Les libéraux démocrates s’écrasent sur le « mur bleu » conservateur pour remporter l’élection partielle au Royaume-Uni dans un swing de 25 % ⋆ 10z viral

Les libéraux-démocrates ont pris la circonscription de Chesham et d’Amersham à 25 % par rapport aux conservateurs dans un siège bleu uni (conservateur). Aux élections générales de 2019, feu Dame Cheryl Gillan a remporté le siège avec 55,4% des voix et une majorité de 16 223, la libérale-démocrate a obtenu 26,3%. Jeudi, la nouvelle députée LibDem, Sarah Green, avait 56,7% avec une majorité de 8 028. Lors d’une « crise de tiers » classique, le vote travailliste est passé de 12,9 % à 1,6 % et est passé de la 3e à la 4e place derrière le candidat du Parti vert.

La station Amersham est l’un des terminus ouest de la ligne de métro Metropolitan. Les conservateurs détenaient le siège depuis sa création en 1974 avec plus de 50 % à chaque élection générale. Hormis les élections de 2015, les LibDems sont arrivés deuxièmes dans la circonscription. Il était considéré par les conservateurs comme si sûr que l’ancien député avait servi comme secrétaire d’État (pour le pays de Galles !).

La principale raison pour laquelle les conservateurs ont perdu, et la situation classique où les LibDems gagnent, était la complaisance dans une circonscription « bleu solide ». Il s’agit d’une situation similaire à celle de la dernière élection générale lorsque les conservateurs ont lancé une attaque contre le « mur rouge » des travaillistes dans le Nord et le Nord-Est industrialisés. Boris a faussé sa politique pour apaiser ces nouveaux électeurs conservateurs, mais ce faisant, il s’est aliéné sa base traditionnelle dans la SE. Le mois dernier, les conservateurs ont pris Harlepool dans le nord-est du « mur rouge » des travaillistes et ont l’ambition de prendre la circonscription de Batley et Spen à la suite de l’élection du député en exercice en tant que maire élu du West Yorkshire.

Une leçon pour les Américains est peut-être que l’activisme local et la campagne (« politique de la chaussée ») peuvent bénéficier électoralement à long terme. Surtout, cela signifie écouter les électeurs et représenter leurs points de vue, même si cela est en conflit avec la politique nationale du parti. Dans le cas d’Amersham, les opinions sont très fortes contre la ligne ferroviaire à grande vitesse 2. L’enthousiasme de Boris pour construire sur les espaces verts a également été un facteur.

Les LibDems ont une formidable équipe d’élection partielle qui peut amener des membres de tout le pays pendant la campagne et à GOTV. Il est donc peu probable que ce succès puisse être reproduit lors d’une élection générale, mais si c’était le cas, les conservateurs perdraient environ 150 sièges.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon !

Lien source