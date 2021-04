Les libéraux en colère exigent que Breyer prenne sa retraite après que la justice a mis en garde contre la mise en accusation par le tribunal ⋆ .

Le juge Stephen Breyer a longtemps été la cible d’une campagne de chuchotement parmi les libéraux dans l’espoir qu’il se retirera et donnera au président Biden une nouvelle nomination à la Cour suprême.

Mais le volume est devenu beaucoup plus fort à gauche cette semaine après que le plus ancien libéral de la Cour ait mis en garde contre le mouvement politique connu sous le nom de «cour package» et la tentation pour les juges de devenir politiques dans une nation hyper-partisane.

“Faire réfléchir ceux dont les instincts initiaux peuvent favoriser un changement structurel important ou d’autres changements institutionnels similaires, tels que des formes de classement judiciaire, avant d’incarner ces changements dans la loi”, a déclaré Breyer aux étudiants et anciens élèves de l’Université de Harvard dans un discours. plus tôt cette semaine.

Il a ajouté: «Si le public voit les juges comme des politiciens en robe, sa confiance dans les tribunaux et dans l’état de droit ne peut que diminuer, diminuant le pouvoir de la cour, y compris son pouvoir d’agir comme un contrôle sur les autres branches. Mon expérience de plus de 30 ans… en tant que juge m’a montré qu’une fois que les hommes et les femmes prêtent serment judiciaire, ils le prêtent à cœur. Ils sont fidèles à l’état de droit et non au parti politique qui a contribué à leur nomination. »

La réaction à gauche était féroce et impitoyable.

“Il est difficile de choisir les mots dans cette déclaration que je trouve les plus naïfs, les plus égarés et les plus intéressés”, a écrit le commentateur de MSNBC Mehdi Hasan dans une colonne appelant à la retraite de Breyer. «Où est-il sur Terre au cours des deux dernières décennies alors que la Cour suprême a rendu une décision partisane après l’autre? Faire une sieste? »

Le groupe libéral Demand Justice a lancé une campagne de pétition en ligne intitulée «Retraite, Breyer» qui a exhorté la justice à démissionner afin qu’une femme noire puisse être nommée.

«Dites au juge Breyer: mettez le pays en premier. Ne risquez pas votre héritage pour un avenir politique incertain. Prenez votre retraite maintenant », a déclaré le groupe sur Twitter.