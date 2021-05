Les libéraux paternalistes veulent mettre fin à un service précieux ⋆ .

(Sviatlana Lazarenka / .)

Mais que devraient faire des millions d’Américains sans carte de crédit ni compte bancaire?

En 2017, la Réserve fédérale a estimé qu’une famille américaine sur quatre n’avait pas suffisamment d’économies pour faire face à une dépense imprévue de 400 $. Depuis les verrouillages pandémiques, ce nombre a augmenté, car de nombreux Américains ont été financièrement aplatis.

Pour certaines personnes ayant une mauvaise cote de crédit, la réponse a été d’obtenir un prêt d’urgence. Dans le passé, cela signifiait souvent aller dans une vitrine pour un «prêt sur salaire». Ces prêts ont souvent acquis une mauvaise réputation parce qu’ils facturaient des taux d’intérêt élevés pour un prêt d’une durée de deux à six semaines seulement. Ainsi, lorsque le Bureau de la protection financière des consommateurs (CFPB) a été créé par le président Obama en 2011, le Congrès lui a donné des pouvoirs spécifiques pour réglementer tous les prêteurs à court terme.

Mais la croissance d’Internet signifie que bon nombre de ces prêts se déplacent vers des produits en ligne innovants qui offrent une durée de remboursement plus longue et de meilleures conditions. Ils offrent généralement des prêts compris entre 1 500 $ et 10 000 $, sans obligation de garantie ni réunion potentiellement intimidante avec un agent de crédit.

Mais les détracteurs des «prêts sur salaire» attribuent tous les problèmes allégués de tels produits au secteur des prêts en ligne. La sénatrice Elizabeth Warren, qui a été la créatrice du CFPB, affirme que les consommateurs ont du mal à comprendre les nouveaux produits, font de mauvais choix en conséquence et doivent être protégés.

Mais le CFPB lui-même n’était pas sûr que davantage de réglementation soit la solution. Un groupe de travail du CFPB de janvier 2021 a noté qu’il était dangereux d’utiliser des «stéréotypes condescendants» sur les consommateurs pour stimuler la réglementation de l’industrie:

Des recherches récentes indiquent que les «experts» d’aujourd’hui continuent de sous-estimer les connaissances et les capacités des consommateurs à faible revenu et marginaux. Le groupe de travail insiste pour que toute mesure législative ou réglementaire prise pour priver les consommateurs marginaux de l’accès aux produits de prêt à faible montant soit fondée sur une théorie économique solide et des preuves empiriques et non sur des stéréotypes infondés et condescendants sur les consommateurs qui utilisent ces produits.

Au cours de la dernière année de l’administration Trump, le CFPB a proposé une règle permettant aux institutions financières d’offrir à nouveau aux personnes solvables un accès plus facile aux produits de prêt. Le sénateur Warren a rapidement répondu que «cette nouvelle règle élimine les protections cruciales pour les emprunteurs et indique clairement que le CFPB ne fait pas son travail pour protéger les consommateurs». Le CPFB est peut-être sur le point d’abolir la règle de l’ère Trump et d’interdire efficacement les prêts en ligne.

De nombreux propriétaires d’entreprises appartenant à des minorités trouvent tout cela paternaliste et insultant. Le stratège d’affaires Julio Rivera écrit, au Washington Times:

Il est particulièrement exaspérant pour Mme Warren de présenter cet argument au sujet des prêteurs privés, car elle avait auparavant défendu une initiative visant à permettre au service postal américain d’offrir des prêts similaires spécifiquement pour payer le loyer, les services publics, les paiements hypothécaires et d’autres dépenses imprévues. Prêts gouvernementaux bureaucratiques oui, entreprises privées non? . . . Les gauchistes tentent souvent de refuser aux minorités et aux ménages de la classe ouvrière la possibilité d’avoir les options et les libertés – dans ce cas l’accès au crédit en cas d’urgence – que les élites progressistes tiennent pour acquis.

Les démocrates ont toujours favorisé les grandes institutions financières et leurs programmes de prêt et méprisé les prêts à la consommation à faible montant. Mais plus de 7 millions de foyers américains n’ont personne avec un compte bancaire, et près de la moitié disent que c’est parce qu’ils n’en ont pas assez pour répondre aux exigences de solde minimum. Beaucoup se sont appuyés sur le crédit non bancaire pour leurs besoins de prêt. Pour ceux qui n’ont qu’un diplôme d’études secondaires, moins de 40% des prêts qu’ils contractent proviennent des banques.

Le très révérend Conseil Nedd, archevêque de l’Église missionnaire épiscopale, m’a dit que les «sauveurs de prêt» libéraux qui veulent arrêter les prêts à court terme «n’ont aucun plan pour réparer votre fuite ou faire réparer votre voiture; pas même un plan pour créer un environnement économique afin que vous puissiez avoir accès aux mêmes cartes de crédit qu’ils tiennent pour acquises. »

Nedd dit qu’au lieu de réglementer les prêteurs en ligne – qui ont utilisé la technologie pour réduire les coûts et faire correspondre plus facilement les prêteurs aux meilleures options de prêt – le gouvernement devrait se concentrer sur l’expansion des opportunités économiques, et non sur les étouffer.