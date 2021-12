Les libéraux utilisent des tornades mortelles pour attaquer les républicains sur le changement climatique

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Plusieurs libéraux sur Twitter, y compris des politiciens et des célébrités, ont pointé du doigt le changement climatique et les républicains à la suite de tornades dévastatrices dans l’ouest du Kentucky qui ont tué au moins 70 personnes.

Le représentant démocrate Eric Swalwell a profité de la tragédie pour tirer sur le sénateur républicain Rand Paul, qui représente le Kentucky, l’accusant de ne pas se soucier des Américains dans le besoin.

Bowling Green, Kentucky, les habitants examinent les dégâts causés par une tornade qui a frappé la région le 11 décembre 2021. (Photo par Gunnar Word / .) (Photo par GUNNAR WORD/. via .) ((Photo par GUNNAR WORD/. via .))

LE NOMBRE DE MORTS DANS LA TORNADE DU KENTUCKY DÉPASSERA 70, AVERTIT LE GOUVERNEUR

« Nous devrions faire tout notre possible pour aider nos voisins du Kentucky. Que Dieu soit avec eux, ils souffrent », a tweeté Swalwell. « Mais n’oubliez pas une seconde que @RandPaul a voté contre l’aide à la plupart des Américains la plupart du temps où ils en ont besoin. »

Noel Scovell, un ancien scénariste et producteur de Late Night With David Letterman, a également blâmé Paul et son collègue sénateur républicain Mitch McConnell, qui représente également le Kentucky.

« Désolé Kentucky », a tweeté Scovell. « Peut-être que si vos 2 sénateurs n’avaient pas passé des décennies à bloquer la législation visant à réduire le changement climatique, vous ne souffririez pas de catastrophes climatiques. Si cela peut vous consoler, McConnell et Rand nous ont tous aussi fâchés. »

BIDEN POUR VISITER LA DEVASTATION DE LA TORNADE DU KENTUCKY TANT QU’IL NE ‘METTRERA PAS SUR LE CHEMIN’

L’ancien animateur d’ESPN, Jemele Hill, a encouragé les démocrates à utiliser la tornade comme une opportunité de nuire politiquement au sénateur Paul.

« Nous savons que @RandPaul est un hypocrite sans cœur », a tweeté Hill. « Les habitants du Kentucky méritent d’être soulagés, quel que soit leur leadership bouffon, mais si les démocrates ne l’utilisent pas contre lui et son parti à l’avenir, c’est une occasion manquée. »

Les secouristes fouillent ce qui reste de l’usine de bougies de produits de consommation de Mayfield après sa destruction par une tornade à Mayfield, Kentucky, le 11 décembre 2021. . (Photo de John Amis / .) (Photo de JOHN AMIS/. via .) ((Photo de JOHN AMIS/. via .))

Le président Biden a suggéré que le changement climatique était à blâmer pour la tragédie en disant: « » Tout ce que je sais, c’est que l’intensité du temps dans tous les domaines a des impacts en raison du réchauffement de la planète et du changement climatique « , a déclaré Biden.

L’acteur Mark Ruffalo a également attribué la responsabilité de la tornade au changement climatique.

« Voici à quoi ressemble #ClimateCatastrophe », a tweeté Ruffalo. « Cela ne fera qu’empirer à partir d’ici. Il est maintenant temps de se battre pour notre jeunesse souffrante et désespérée. »

Rachel Vindman, co-animatrice de Suburban Women Problem et épouse du lieutenant-colonel à la retraite de l’armée américaine Alexander Vindman, a qualifié les tornades de « résultat direct du changement climatique ».

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Changement climatique : à quoi cela ressemble-t-il ? » demanda Vindman. « C’est absolument déchirant et c’est le résultat direct du changement climatique. Croyez-moi, je sais que c’est tentant de crier, de crier et de se demander pourquoi les gens sont si lents à accepter la réalité, mais nous devons avoir des conversations avec des sceptiques. »

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré lors d’une conférence de presse à 5 heures du matin qu’une seule tornade a ravagé l’ouest du Kentucky de manière soutenue sur plus de 200 milles – et au moins quatre tornades différentes ont frappé l’État pendant la nuit.

Les secouristes fouillent ce qui reste de l’usine de bougies de produits de consommation de Mayfield après sa destruction par une tornade à Mayfield, Kentucky, le 11 décembre 2021. (Photo de John Amis / .) (Photo de JOHN AMIS/. via . ) ((Photo de JOHN AMIS/. via .))

En outre, il a déclaré que le nombre de morts pourrait atteindre entre 70 et 100 morts, dans cinq comtés ou plus.

« Ce matin, j’ai été informé des tornades dévastatrices dans le centre des États-Unis. Perdre un être cher dans une tempête comme celle-ci est une tragédie inimaginable », a tweeté le président Biden. « Nous travaillons avec les gouverneurs pour nous assurer qu’ils ont ce dont ils ont besoin alors que la recherche de survivants et l’évaluation des dommages se poursuivent. »