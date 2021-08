Les libéraux veulent des nouvelles qui suintent que «tout va bien» 10z viral

Sur le dernier podcast de NewsBusters, nous commençons par la question : quand les nouvelles suggèrent fortement que tout va bien en Amérique, qu’est-ce qui manque dans les nouvelles ? Les républicains, avant tout, ou toute personne qui remettrait fortement en question l’emprise de Biden sur la réalité. La presse était assez rude avec Biden alors que l’Afghanistan s’effondrait rapidement face aux talibans vicieux, mais des gens comme Brian Stelter se sont plaints que la presse était « exagérée », hypercritique du président démocrate.

Maintenant que les démocrates sont aux commandes – pour l’instant – les nouvelles semblent beaucoup plus satisfaisantes, comme s’étaler par une journée d’été ensoleillée. Dans les années Trump, le ton dominant était la panique, la terreur et la rage juste contre Trump. Stelter a constamment suggéré que Trump était comme un dictateur, et mentalement instable, pour démarrer. C’était donc incroyable dimanche lorsqu’il a fait la leçon à Newsmax pour montrer plus de respect au président. Du coup, il était maladroit de remettre en cause l’état mental du président. C’était une théorie du complot, contrairement aux années de CNN à pousser la collusion russe.

