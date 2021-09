les licences ont baissé de 30% en Espagne depuis 2005

09/09/2021 à 08:12 CEST

La chasse est en plein marasme dans toute l’Espagne. La perte de fans dans tout le pays se poursuit sans relâche, comme le montrent les statistiques sur les licences que le ministère de la Transition écologique compile périodiquement. Le nombre de permis a baissé de 30 % en Espagne depuis 2005.

Selon les derniers chiffres disponibles, à partir de 2019, il y a actuellement un total de 743 600 permis de chasse en Espagne, un chiffre inférieur à celui enregistré en 2015, alors qu’il y avait 825 373, qui, à son tour, était déjà inférieur à celui enregistré en 2005, où il y avait 1 069 800 permis de chasse. La descente est donc incessante.

Cette situation est perceptible, par exemple, dans la communauté autonome qui, de loin, dispose d’un plus grand nombre de licences, l’Andalousie. Là, le nombre a diminué de 25 % depuis 2004 et l’âge moyen du chasseur est passé de 42 à 52 ans dans le même laps de temps, selon le Plan de chasse andalou, dépendant du Conseil.

En Andalousie, le nombre de licences est passé de 300 000 en 2004 à un peu plus de 225 000 en 2019.

Le plan de chasse andalou attribue cette «diminution à pas de géant & rdquor; au « passage d’une société agraire à une société fortement urbaine, où la perception de la chasse est médiatisée par mauvaise nouvelle qui est publiée dans la presse& rdquor ;. Les médias, indique le document, ne publient des informations « que lorsque des événements étranges, négatifs et indésirables se produisent ; les milliers d’événements normaux ne sont pas d’actualité & rdquor;, ajoute-t-il.

L’un des objectifs à court terme qui apparaissent dans le projet de plan de chasse andalou, selon Efe, est de créer une « carrière & rdquor; chez les jeunes dans les classes. Plus précisément, il souligne la nécessité de « l’intégrer [a la caza] dans les manuels de sciences sociales et naturelles, ainsi que d’autres utilisations humaines faites dans l’environnement naturel, telles que l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’exploitation minière & rdquor ;.

Le nombre d’animaux tués augmente

Quoi qu’il en soit, la vérité est que la société semble progressivement tourner le dos à cette activité. En revanche, et bien que cela puisse paraître paradoxal, le nombre d’animaux tués par fusil de chasse continue d’augmenter en Espagne.

Concrètement, si en 2005 un total de 16 800 000 animaux ont été chassés au total, en 2015 le chiffre était déjà de 20 922 000. Les dernières statistiques publiées par le ministère pour 2019 reflètent une certaine tendance à la stabilisation, avec un peu plus de 20 millions de spécimens, dont 13 millions d’oiseaux.

Pourquoi, avec moins de chasseurs, y a-t-il plus d’animaux chassés ? Selon certains experts, le « tourisme de chasse » devient de plus en plus répandu, qui, contrairement au chasseur traditionnel (qui rentrait chez lui avec quelques animaux), peut tuer des dizaines de spécimens en une seule journée et quelques centaines en un week-end. la semaine.

Cela est dû à lâchers massifs d’animaux, déjà élevés à cet effet, dans des fermes où les chasseurs peuvent facilement trouver un grand nombre d’oiseaux et de mammifères.

À l’heure actuelle, plus de 80 % de la superficie de l’Espagne est déclarée à usage de chasse, ce qui représente un total de 43,8 millions d’hectares.

Des groupes animaliers, comme Animanaturalis, affirment que le nombre de chasseurs royaux en Espagne est, malgré la baisse, supérieur à celui enregistré par les chiffres officiels, car les braconniers devraient être considérés qui, selon ce groupe, continuent d’agir sans avoir les autorisations nécessaires. De l’avis de cette entité, les braconniers feraient « doubler le chiffre & rdquor; officiel.

Les écologistes et les animaliers soulignent certains effets négatifs de la chasse sur l’environnement, tels que l’utilisation du plomb dans les munitions. Animanaturalis précise que « les 300 millions de cartouches tirées chaque saison laissent 5 000 tonnes de plomb sur le terrain, avec lesquelles une grande quantité de canettes, de sacs en plastique et de papier aluminium sont éparpillés dans les champs, les montagnes et les berges, laissant derrière eux les éculés. argument éculé des chasseurs contesté & rdquor ;.

“Le plomb, métal lourd très polluant, a un impact environnemental important et tue des dizaines de milliers d’oiseaux aquatiques & rdquor;, ajoute-t-il.

En effet, l’Union européenne a déjà décidé d’imposer des restrictions sur l’utilisation du plomb, tant pour la chasse que pour la pêche, afin de réduire la présence de ce métal très polluant dans les écosystèmes protégés de l’Union.

Les chasseurs s’opposent à cette vision qui, selon eux, « criminalise & rdquor; la chasse. Pour eux, comme l’a déclaré Juan Pascual sur le portail trophydecaza.com, la chasse « est une entreprise et un mode de vie pour de nombreuses personnes, pour cette raison, elle mérite le respect de tous, en tant qu’activité légale qu’est & rdquor ;.

De plus, « il est totalement essentiel de maintenir l’équilibre dans les écosystèmes, dont l’homme est une pièce indispensable & rdquor ;.

Concernant le lâcher d’un grand nombre d’animaux pour la chasse, « ils n’ont aucun effet sur les populations sauvages & rdquor; et même « ils profitent à la biodiversité de la zone, en particulier aux prédateurs opportunistes, soulageant la pression sur les espèces sauvages & rdquor ;.

Plus de 50 décès en Espagne par an à cause des coups de chasse

Cependant, le nombre de morts et de blessés causés par la chasse en Espagne chaque année ne contribue pas à améliorer l’image de cette activité.

Le ministère de l’Intérieur a enregistré cinquante des morts que dans les neuf premiers mois de l’année en raison des tirs de chasseurs en montagne, selon la réponse donnée à une question parlementaire.

Plus de 600 personnes ont été blessés ou abattus, avec plus ou moins de gravité, par les coups de feu tirés par des chasseurs entre le 1er janvier et le 6 septembre 2020, et ce compte tenu des trois mois de confinement et de désescalade, où la mobilité pour le déplacer était interdite.

Les données détenues par le gouvernement, sans compter la Catalogne et le Pays basque, parce qu’ils ont attribué les pouvoirs de sécurité citoyenne, comprennent 554 blessés et 51 morts.

Les communautés en tête de cette liste sont Castilla-La Mancha et Andalousie, avec 166 blessés et 12 morts dans le premier cas et 122 et neuf dans le second. De même, Castilla y León enregistre 73 blessés et six décès.

Site Web du ministère avec les données de chasse : https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/Est_Anual_Caza.aspx

Cela peut vous intéresser : Ils critiquent la tentative de l’UE d’interdire la chasse sur 30% du territoire

Cela peut vous intéresser : L’UE limitera l’utilisation du plomb dans la chasse et la pêche