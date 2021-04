Les licenciements à long terme du personnel Red Bull sont «  douloureux  »

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a évoqué la tâche gigantesque de respecter le plafond budgétaire, ce qui a entraîné de douloureuses réductions de personnel.

Red Bull, avec Mercedes et Ferrari, étaient les équipes qui s’étaient imposées comme de loin les plus dépensières en Formule 1.

Mais, dans le but de rendre la série à la fois plus durable et plus compétitive, un plafond budgétaire a été introduit, fixé à 145 millions de dollars pour la saison 2021. D’ici 2023, la limite sera ramenée à 135 millions de dollars.

Avec cela, alors, est venu le besoin de coupes majeures, et Horner a dit qu’il était pénible de devoir licencier plusieurs membres du personnel à long terme.

«Nous avons aussi beaucoup d’activités où nous fournissons, par exemple, une boîte de vitesses à Toro Rosso [AlphaTauri] donc ce personnel de fabrication est inclus dans ce nombre », a-t-il déclaré aux journalistes lors du Grand Prix de Bahreïn.

«Nous avons dû subir la douleur des licenciements pendant l’hiver. Nous avons dû nous redimensionner, nous reconditionner. Et c’est vraiment difficile de dire au revoir aux membres de l’équipe, dont certains sont là depuis 25 ans dans ses différents formats.

«C’est vraiment un exercice très difficile et cela continue d’être un défi de taille, en particulier pour les grandes équipes. Cela stimule l’efficacité de l’entreprise, car c’est tout simplement nécessaire, et l’effectif est votre plus gros coût. Par conséquent, il doit être efficace, aussi efficace que possible. »

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que sa tenue avait «vraiment du mal» à respecter le plafond budgétaire lorsqu’il était interrogé sur le sujet par ..net, mais il parlait d’un chiffre de «dizaines de milliers de livres et non de centaines de milliers». .

Mais si le plafond budgétaire sera positif pour la Formule 1 à long terme, il s’avère actuellement une pierre d’achoppement pour un changement de format majeur que les patrons de la série veulent introduire.

Le plan est de remplacer les qualifications par une course de sprint à trois manches de la saison 2021, le problème est qu’avec un plafond budgétaire, il y a moins de fonds pour couvrir les coûts des dommages supplémentaires, ce qui est très probable avec deux courses le week-end au lieu d’une. .

Wolff craint également que les courses de sprint impliquent le besoin de personnel supplémentaire.

«Nous aimerons vraiment soutenir Stefano [Domenicali] et Ross [Brawn] avec l’idée parce que, comme discuté précédemment, je pense que ça vaut la peine [it] d’essayer, mais nous n’avons tout simplement pas la marge pour y aller, puis nous découvrons qu’il y a 500 000 £ supplémentaires ou plus que nous devons trouver dans ce plafond budgétaire », a expliqué Wolff.

«Parce que cela pourrait signifier regarder à nouveau les gens et ce n’est plus là que je veux aller.»

