Les licenciements de musique du centre-ville commencent après la vente de 145000 chansons du catalogue

Les licenciements de Downtown Music ont commencé peu de temps après la vente de son catalogue de 145 000 chansons. Voici ce que nous savons.

Un «certain nombre» de ses employés de Nashville ont été licenciés, y compris le vice-président exécutif A&R Steve Markland. Il était le plus haut membre du personnel du bureau de Nashville et est illustré ci-dessus dans une photo de communiqué de presse de 2019.

«Dans le cadre du virage stratégique du centre-ville vers les services de musique, un nombre limité de fonctions ont été jugées redondantes», a déclaré l’éditeur dans un communiqué. «Dans la mesure du possible, nous recherchons des opportunités de réaffecter les employés touchés ailleurs au sein de l’organisation ou avec d’autres employés.»

Downtown Music a refusé d’indiquer combien d’employés sont directement touchés par les licenciements.

Selon des sources de l’industrie, les membres du personnel de création impliqués dans le travail avec le catalogue d’édition qui appartient maintenant à Concord ont été touchés. Downtown dit qu’il explore également la possibilité de mettre fin au bail de son bureau de Nashville. «Nous continuons d’employer des cadres basés à Nashville chez Downtown Music Service, Songtrust et Songspace.»

Concord et Downtown ont discrètement conclu un accord pour le catalogue de 145 000 de Downtown Music. Parmi les morceaux inclus figurent Aretha Franklin, Maroon 5, Jay-Z, Rage Against the Machine et Stevie Wonder. La vente porte le catalogue Concord à une énorme bibliothèque de 600 000 chansons.

Dans le cadre de cet accord, Downtown Music Services combine les opérations d’édition de la société «avec les capacités de distribution et de marketing de DashGo». Mike Smith est à la tête de cette nouvelle unité commerciale, avec le fondateur et président de DashGo Ben Patterson en tant que COO.

Downtown Music Services se concentrera désormais sur le fait d’être une organisation de services pour les artistes et auteurs-compositeurs non signés. CD Baby, Songtrust et Fuga deviendront des objectifs plus importants au fur et à mesure que la société travaille sur son réalignement.

«La cession de notre propriété intellectuelle nous permet de renforcer notre position de premier fournisseur de services de musique au monde», a déclaré Justin Kalifowitz, PDG de Downtown, dans un communiqué. “[It] donne du pouvoir à une classe créative mondiale en pleine expansion et constitue, en fin de compte, le moyen le plus rapide de nous aider à concrétiser notre vision d’une industrie de la musique plus équitable. »

L’ancien directeur de Downtown Music, Steve Markland, n’a pas pu être joint pour un commentaire.

Downtown Music Services continuera de gérer les collections de redevances mondiales pour les droits d’auteur vendus à Concord jusqu’à la fin de 2021. Une frénésie de ventes par catalogue en 2020 a inclus plusieurs transactions de plusieurs millions de dollars. Stevie Nicks, Chrissie Hynde, The Killers et Mick Fleetwood ne sont que quelques-uns des artistes qui ont vendu tout ou partie de leur catalogue à d’autres géants de l’édition.