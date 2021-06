Les lickspittles de Trump ont pris le contrôle du Parti républicain .

Tous les républicains sont horribles. Ce sont des connards avides, égoïstes et adorateurs de la mort. Précisons simplement que, parce que c’est objectivement vrai, ce n’est pas par hasard que, même s’ils étaient heureux de mettre de côté leur prétendue fidélité aux « valeurs familiales » et à la « sécurité nationale » pendant les années Trump, la seule chose qu’ils ont accomplie était des réductions d’impôts pour l’über -riche. Leurs priorités ont toujours été claires.

Cela dit, nous pouvons diviser les républicains en deux camps, l’un plein de crétins au-delà de la croyance, et l’autre pas si stupide. Le premier s’est complètement rendu au criminel en attente Donald Trump, qui leur a coûté la Chambre, le Sénat et la Maison Blanche, seul le troisième président à perdre sa réélection au cours des cent dernières années. Il n’est pas seulement le plus grand perdant du pays, mais un rappel vivant de l’absence du GOP de tout noyau idéologique réel au-delà des réductions d’impôts pour les riches. Rappelez-vous, les républicains n’ont même pas pris la peine d’écrire une plate-forme de parti lors de leur convention présidentielle ! Pourquoi prendre la peine d’écrire quoi que ce soit alors que tout ce qui compte, c’est ce que Trump pense sur le moment, sous réserve de ses caprices irrationnels changeants ?

Les lickspittles de Trump ont gagné la bataille pour le contrôle de leur parti. Mais il y a une faction plus petite – ces républicains qui, bien qu’idéologiquement odieux, restent au moins fidèles à la Constitution et aux principes de la démocratie américaine. C’est une barre basse à rencontrer et un nombre désespérément petit de républicains le rencontrent, mais ils existent.

Pourtant, alors que cette petite minorité de républicains est peut-être à l’écart aujourd’hui, ils jouent le long jeu, et c’est un jeu plus intelligent à jouer. Ils ne sont peut-être pas l’avenir du parti, mais ils ont plus de chances de le faire que n’importe quel caucus de Lickspittle n’en aura jamais.

Six républicains ont voté pour la commission du 6 janvier :

Bill Cassidy, Louisiane

Susan Collins, Maine

Lisa Murkowski, Alaska

Rob Portman, Ohio

Mitt Romney, Utah

Ben Sasse, Nebraska

Cela reflète presque la liste des républicains qui ont voté pour condamner lors du deuxième procès de destitution de Trump. Les seules différences sont que Pat Toomey de Pennsylvanie est absent (il n’a pas pris la peine de rester) et Portman a été ajouté à cette liste.

Parmi ceux-ci, Portman prend sa retraite, Collins représente un État bleu et Murkowski est protégée par l’étrange politique de son État (y compris la toute nouvelle primaire de la jungle «top-four» qui la protège d’être évincée dans une primaire républicaine traditionnelle uniquement) .

Cassidy, Romney et Sasse, cependant, représentent des États rouges solides (même si l’Utah n’aime pas particulièrement Trump), et Sasse, en particulier, a des ambitions présidentielles. (Peut-être Romney aussi.)

À la Chambre, 35 républicains ont voté pour la commission – un nombre incroyablement élevé de transfuges – dirigée par la représentante du Wyoming, Liz Cheney, qui a récemment été annulée de la direction de la Chambre. Il s’agit d’une augmentation significative par rapport aux 10 qui ont voté pour la deuxième destitution de Trump. Et si vous regardez cette liste, ce n’est pas une liste de « républicains libéraux », ni même de modérés. Il ne reste plus de républicains libéraux, et quelques précieux modérés également. La plupart étaient de solides conservateurs défendant la Constitution.

Il serait difficile de désigner un élu et de ne pas penser qu’il a des aspirations à de plus hautes fonctions. Ainsi, ces républicains, dans toutes les futures campagnes, auront ce vote accroché au cou lors de leurs primaires. C’est la raison pour laquelle tant de républicains ont choisi la voie du lâche et ont soutenu Trump. Ils avaient peur de faire face à leurs électeurs de base ayant résisté à Trump. Il y a les loyalistes, comme la représentante Marjorie Taylor Greene, qui sont loin au pays de la conspiration Q et vénèrent leur idole Trump. Mais à part ceux-là, il y a les opportunistes – les Sens. Josh Hawleys et Ted Cruzes, des républicains travaillant fébrilement pour capturer cette magie électorale de Trump dans une bouteille et la libérer pour leur propre bénéfice dans leurs futures candidatures présidentielles inévitables. George P. Bush est le dernier de cette foule à s’humilier dans le but de gagner l’approbation de Trump.

Ce que les Liz Cheneys et Ben Sasses savent, parce que c’est évident, c’est que Trump n’oindra jamais aucun membre de cette foule – ni les loyalistes, ni les opportunistes – pour tout ce sur quoi lui ou sa progéniture a l’œil. Il est fidèle à lui-même en premier et Ivanka Trump en second. Puis, dans une moindre mesure, ses fils. Et après cela, les époux et partenaires. C’est ça!

Il n’y a aucune chance qu’un Trump ne se présente pas à la présidence en 2024. Ce n’est peut-être pas Donald Trump lui-même, il est peut-être trop inculpé, trop condamné, trop en prison ou trop mort à cause de tous ces Big Mac dégoûtants. il mange. Mais si ce n’est pas le Menteur en chef lui-même, ce sera l’un de ses enfants. Les loyalistes ne s’en soucient peut-être pas, adorant pathétiquement devant l’autel de Trump. Mais les opportunistes font un pari qui ne sera jamais payant. Ils n’hériteront jamais du mouvement Trump, car Trump s’en fout de personne d’autre que de lui-même et de son clan. Ils se sont jetés avec un homme odieux et moralement obscène qui ne leur donnera jamais l’approbation qu’ils attendent si désespérément de lui.

Cheney et Sasse sont des politiciens ambitieux. Ils savent à quoi ils sont confrontés au sein de leur parti, et ils font un pari calculé qu’un jour la raison reviendra à leur parti, et leur marque de conservatisme compétent aura à nouveau de la valeur. Ce sont des politiciens intelligents, et ils connaissent les pièges et les dangers auxquels ils sont confrontés. Ils peuvent perdre leurs prochaines enchères principales. Ils peuvent être davantage ostracisés et marginalisés. Ils peuvent simplement échouer à endiguer la marée d’un parti républicain qui s’enfonce plus profondément dans le territoire du complot.

Mais si jamais le Parti républicain sort de cette fièvre actuelle, il sera là pour ramasser les morceaux et le faire avancer.

La chance que cela se produise est mince. Quoi, 5% ou 10%? Ne prétendons pas que les chances sont bonnes. Mais ce n’est pas hors du domaine de l’impossibilité. Et même 10% ont plus de chances de succès que les gros 0% que les lickspittles ont de devenir président, de devenir chefs de leur parti, ou même de remporter les sièges convoités par le clan Trump.

