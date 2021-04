Les licornes transforment le paysage des entreprises en Inde

Presque toutes sont des entreprises à forte intensité technologique, employant des milliers de professionnels du logiciel; en outre, ils opèrent principalement dans le domaine des services et, par conséquent, offrent un potentiel d’emplois à tous les niveaux.

L’exposition brillante de Neelkanth Mishra sur la transformation du paysage des entreprises en Inde et sur la manière dont le capital des acteurs du capital-investissement (PE) aide à créer une toute nouvelle race d’entrepreneurs, donne l’espoir que l’Inde puisse devenir une grande économie dans un avenir pas trop lointain. Ce qui est vraiment encourageant, c’est que parce que ces entreprises peuvent être développées assez rapidement et devraient donc, dans une certaine mesure, être en mesure de lutter contre le chômage rampant dans le pays.

Presque toutes sont des entreprises à forte intensité technologique, employant des milliers de professionnels du logiciel; en outre, ils opèrent principalement dans le domaine des services et, par conséquent, offrent un potentiel d’emplois à tous les niveaux.

Comme Mishra l’a souligné, l’Inde n’a jamais manqué de dynamisme entrepreneurial. Nous savons que cela est vrai des millions de micro, petites, moyennes et grandes entreprises qui fleurissent à travers le pays. Cependant, dans les premiers jours précédant la libéralisation, ce qui tourmentait l’industrie, c’était la pénurie de capital-risque et, bien sûr, le raj de licence; même après 1991, une grande partie du capital était concentrée entre les mains de grandes entreprises.

Le private equity change tout cela. Et les résultats sont visibles. Les start-ups représentent désormais un dixième des nouvelles entreprises créées chaque année, comme Mishra et son équipe du Credit Suisse l’ont constaté à la suite de recherches minutieuses. Comparé à 336 entreprises de l’espace coté qui ont une capitalisation boursière d’au moins 1 milliard de dollars chacune, il y a jusqu’à 100 licornes avec une valorisation combinée de 240 milliards de dollars, soit environ Rs 18 crore lakh. Pour plus de perspective, le BSE200 a une capitalisation boursière de Rs 174 lakh crore, tandis que le Nifty50 commande une capitalisation boursière de Rs 116 lakh crore.

Zomato, qui gère des restaurants et propose des services de livraison de nourriture, est un excellent exemple de la manière dont le capital PE a contribué à nourrir une idée dont le moment est venu. Alors qu’il se prépare à s’inscrire sur les bourses, de nombreuses autres entreprises naissantes devraient se réjouir de son succès, tout comme les investisseurs en PE. Comme Mishra l’a souligné, la pénurie de capital-risque est aujourd’hui abordée par les PE qui investissent des milliards de dollars.

Certes, la pénétration d’Internet, l’accès à des données bon marché et des smartphones abordables aident énormément les entreprises, tout comme l’infrastructure physique considérablement améliorée (en termes de meilleure connectivité routière et d’électricité). La bonne nouvelle est que de nombreuses start-ups sont capables de se développer rapidement, comme le montrent les conclusions du Credit Suisse, qui montrent que les deux tiers des 100 licornes ont vu le jour après 2005.

Ce qui est encore mieux, c’est que les capitaux affluent non seulement dans une poignée de secteurs comme la fintech, l’edtech ou la foodtech, mais dans de nombreux autres domaines comme le SaaS, la logistique et les produits pharmaceutiques. Mishra a expliqué comment la technologie aide à réduire le coût de possession d’un bien ou d’un service, «faisant passer l’économie à un équilibre plus élevé», citant l’edtech comme l’un des espaces qui promettent le changement. Lorsque l’enseignement est dispensé en personne, le salaire d’un enseignant doit être réparti entre, disons, 20 étudiants.

À l’inverse, la capacité de ces étudiants à payer les frais de scolarité a déterminé le salaire de l’enseignant, et comme moins de 15% des ménages indiens peuvent se permettre de payer plus d’environ 1000 roupies par mois et par enfant, l’enseignement n’attire pas les meilleurs talents. Cependant, étant donné que la technologie permet aux meilleurs enseignants de s’adresser à un nombre beaucoup plus important d’élèves, non seulement beaucoup plus d’élèves bénéficient des leçons, mais la compétition si nécessaire est également susceptible d’améliorer les normes de qualité dans l’éducation.

Les avantages qui peuvent résulter du mariage du capital avec la technologie sont inspirants, tout comme la perspective d’investissements publics soutenant les start-ups – telles qu’elles sont cotées sur les bourses – et complétant les fonds mis à contribution par PE. Le paysage des entreprises en Inde est vraiment en train de se transformer.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.