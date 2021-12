Les liens avec Liverpool sont fermés alors que l’Atletico met fin aux discussions sur le transfert de Joao Felix

Le président de l’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, a rapidement réfuté les informations des médias suggérant qu’un transfert de 62 millions de livres sterling de Joao Felix à Liverpool était sur le point d’être finalisé.

Les géants de la Liga n’ont signé la star portugaise de Benfica que pour plus de 120 millions d’euros en 2019. Cependant, le joueur de 22 ans n’a pas totalement convaincu lors de ses deux premières campagnes avec l’Atletico, malgré avoir marqué 19 buts et ajouté 10 passes décisives. En effet, il est entré et sorti du côté de Diego Simeone depuis son arrivée.

En conséquence, des rapports récents suggèrent que le représentant du joueur a « déjà étudié diverses alternatives pour essayer de convaincre l’Atletico de laisser Félix partir ».

Cela a conduit à prétendre que Felix serait le sujet d’une énorme approche en janvier du patron par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick.

Cependant, des rapports plus tôt cette semaine dans FourFourTwo ont suggéré que c’était Liverpool qui « s’approchait d’un accord de 62 millions de livres sterling pour Felix ».

Citant des informations en Espagne, ils ont déclaré qu’Atleti se préparait à réduire ses pertes contre Felix. De plus, ils auraient été disposés à accepter sa vente pour près de la moitié de leur investissement initial.

Ces rumeurs ont cependant été très rapidement rejetées par Cerezo, qui prétend que Felix restera là où il est.

S’adressant à Cadena SER via Diario AS, le chef de l’Atletico a simplement déclaré: « Pour nous, il est intransférable. »

Liverpool exhorté à fondre pour l’attaquant suédois

Un domaine du terrain que Liverpool pourrait chercher à se renforcer, cependant, est en attaque.

Avec Sadio Mane et Mohamed Salah tous deux 29 ans et Roberto Firmino plus de 30 ans, le trio ne rajeunit pas.

En tant que tels, les Reds sont constamment liés à un certain nombre d’alternatives plus jeunes à venir.

Le club d’Anfield regarde l’ailier de Porto Luis Diaz, qui le déchire dans l’élite portugaise.

Cependant, une option plus appropriée pourrait être l’attaquant de la Real Sociedad Alexander Isak. L’international suédois compte 23 buts cette saison et la dernière, ce qui le place sur le radar de Liverpool.

L’ancien homme de Liverpool, Jose Enrique, pense qu’Isak pourrait être un bon candidat sous Klopp. Il a déclaré (via Anfield Edition sur Twitter): « Je choisirais un joueur qui peut jouer dans les trois premiers.

« [Alexander] Isak est définitivement parfait pour le profil de signature de Liverpool, un jeune joueur, ne dépensant pas des centaines de millions, vous allez dépenser 50-60 millions de livres.

