Les liens du Real Madrid avec Aurélien Tchouameni ont un sens parfait

C’est une ascension fulgurante vers la célébrité pour Aurélien Tchouameni depuis son arrivée à Monaco en provenance de Bordeaux à l’été 2020. La fantastique campagne 2020/21 du joueur de 21 ans l’a vu gagner une place dans l’équipe de France de Didier Deschamps pour la première fois en septembre. et, poursuivant sa forme dans la nouvelle campagne, il a été lié à certains des meilleurs clubs européens, dont le Real Madrid.

Un milieu de terrain à rénover

Le Real Madrid a longtemps eu un milieu de terrain intouchable. Au cours des sept dernières années, le partenariat de Luka Modric et Toni Kroos a été dominant. Une combinaison de ténacité, de dynamisme et de pure précision a été le battement de cœur d’une équipe truffée de superstars pendant la majeure partie des années 2010.

Cependant, la saison 2020/21 a apporté avec elle des preuves de vieillissement. Les démonstrations de jambes des deux maestros contre l’opposition de haut niveau – notamment lors des deux manches de la demi-finale de la Ligue des champions contre les futurs vainqueurs Chelsea – n’étaient que trop visibles.

Pendant ce temps, la base du trio de milieu de terrain estimé de Los Blancos, Casemiro, ne suivra pas longtemps. Le Brésilien a 29 ans et a également été pris au dépourvu face à une opposition dynamique la saison dernière. Après tout, le dicton sonne vrai ; Toutes les bonnes choses ont une fin.

C’est toujours un milieu de terrain Galactico regorgeant de qualité, mais c’est un errant bien au-delà de sa forme physique principale – c’est évident. Et pour tenter d’éviter une autre saison de découragement au milieu de terrain, le Real Madrid doit s’engager dans une période de transition ciblée.

Investir dans la jeunesse

Après avoir apparemment été lié au club depuis sa naissance, le candidat au Golden Boy Eduardo Camavinga a finalement obtenu un transfert au Santiago Bernabeu cet été dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 40 millions d’euros. C’était un pas important vers la mise en place d’une nouvelle génération au cœur du Real. Et maintenant, il reste encore beaucoup à faire.

Tchouameni est entré dans sa propre petite saga des transferts depuis qu’il s’est imposé dans le football européen. Le joueur de 21 ans a été lié aux équipes de Premier League Chelsea, Manchester United, Manchester City et Liverpool aux côtés d’intérêts d’ailleurs dans les cinq meilleures ligues européennes.

Cependant, le Real Madrid serait sage de vaincre ses prétendants rivaux et d’égaler le prix demandé de 60 millions d’euros annoncé par Monaco pour acquérir les services du Français.

Parallèlement à sa superbe forme en Ligue 1 pour Monaco, les récentes performances de Tchouameni pour l’équipe de France ont certifié son statut comme l’un des plus brillants espoirs de notre continent. Depuis ses débuts internationaux en septembre, il n’y a pas eu de match des Bleus dans lequel il n’ait pas joué.

Tchouameni prouve sa valeur

Et, pour la première fois de sa jeune carrière internationale, Tchouameni a terminé 90 minutes sur le terrain alors que la France battait l’Espagne pour remporter la deuxième édition de la Ligue des Nations. Le milieu de terrain monégasque était encore une fois un artiste remarquable.

D’une maturité fascinante, obstinément destructeur et la quintessence de l’efficacité, Tchouameni était comme une machine aux côtés de Paul Pogba dans la salle des machines de France. Le milieu de terrain a joué un rôle essentiel dans l’étouffement d’une équipe espagnole courageuse et créative, remportant quatre duels aériens et récupérant six balles tout au long (via whoscored.com). L’un de ces tacles comprenait un dernier défi sur Gavi, qui s’est retrouvé au but avant que la jambe apparemment implacable de Tchouameni ne coupe et ne pousse le ballon en sécurité.

Le joueur de 21 ans était également composé et efficace avec le ballon, recyclant la possession avec un grand effet tout au long. Cependant, et surtout, il a fourni cette présence protectrice qui a donné au presque énigmatique Pogba la licence d’exprimer de manière éblouissante sa créativité inquantifiable qu’on nous traite si régulièrement – ​​en maillot de France, c’est-à-dire. Tchouameni était un rocher au sein d’une équipe de gloire au plus haut niveau – et il avait l’air totalement à l’aise tout au long.

Et c’est ainsi que Tchouameni peut s’avérer crucial pour le Real Madrid dans les années à venir. Tout au long de sa carrière naissante, il est rapidement devenu un ancre de milieu de terrain classique et, affirmant maintenant son cas pour une place de départ régulière au cœur des champions du monde en titre, les liens de Tchouameni avec le Real Madrid sont parfaitement logiques.

